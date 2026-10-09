Romario, la inesperada defensa que encontró Cristiano Ronaldo tras su polémica con Jorge Jesús

Romario se erige como la primera gran defensa a Cristiano Ronaldo después de sus explosivas declaraciones tras dejar la concentración de Portugal. El brasileño defiende al luso después de una semana donde entiende que, si todos los hechos obedecen a la realidad, se le faltó el respeto a una figura mundial en todos los sentidos. Pese a su buena relación con Jorge Jesús, dejó mensajes contundentes sobre cómo hubiera actuado él en caso de haber estado en los zapatos de CR7.

“En esas circunstancias, se sintió una persona desprestigiada, como alguien que ya no tenía ninguna relevancia, y por eso se fue. Yo habría hecho exactamente lo mismo… Cristiano me parece una persona muy objetiva… Me gusta Jorge Jesús. Tuve relación con él cuando entrenaba al Flamengo. Me encontré con él cinco o seis veces y siempre fue una gran persona”, primeras impresiones de Romario en Charla Podcast. Entiende que la situación haya llegado hasta este punto.

En este momento se desconoce si Cristiano Ronaldo formará parte o no de la próxima lista de convocados de Portugal. Jorge Jesús y el presidente de la Federación abrieron la puerta a su retorno. Incluso los propios jugadores de la selección dejaron en claro que se trata de su capitán. Para Romario, las heridas del pasado son grandes y ni mucho menos podrán ser pasadas por alto durante los próximos meses.

“Según Cristiano, el seleccionador no cumplió su palabra. Y cuando alguien no cumple su palabra contigo, actúa de mala fe. Si pasó lo que dijo Ronaldo, entonces tiene razón… Dicen que abandoned la selección. Claro. Ya pasó una humillación una vez. ¿Para qué iba a pasar por una segunda?… Antes que nada, habría dado un portazo y me habría marchado. Su error no fue irse. Su error fue no mandar antes a ese tipo al carajo“, las reflexiones del brasileño alrededor de la trama del parón de selecciones en Europa.

COM ELE IA SER DIFERENTE! 😳🤣



A polêmica na seleção de Portugal não para! E nessa treta entre CR7 e Jorge Jesus, Romário deixou a opinião dele. Ah, e ainda disse o que faria! É o cara sendo o cara, né?!#BrahmaNoCharla#AssaiNoCharla#GranfinoNoCharla#AbsolutNoCharla pic.twitter.com/3SApjr0jej — Charla Podcast (@CharlaPodcast) October 7, 2026

Recordemos que Portugal ya se encuentra clasificado para la próxima ronda de la Nations League. Todo ello con puntaje perfecto y en un escenario que haría más amable el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección. La ausencia de una necesidad deportiva permitiría a todas las partes intentar estrechar lazos tras un parón de selecciones para el olvido en cuanto a la interna de la selección portuguesa se refiere. Romario defiende a CR7.

Publicidad

Datos claves