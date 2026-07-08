Los 5 retos que le quedan a Cristiano Ronaldo tras jugar su último Mundial

Por sexta ocasión consecutiva Cristiano Ronaldo se quedó sin título de la Copa del Mundo. La eliminación de Portugal a manos de España por los octavos de final del certamen completa un círculo donde el exdelantero de clubes como Real Madrid o Manchester United no pudo romper con todos los pronósticos alrededor de su nación. A sus 41 años, cinco grandes retos aparecen en el aire de cara a lo que venga por delante.

El primero es el más fácil de mirar en el horizonte. Cristiano Ronaldo todavía se encuentra en la carrera por llegar a los 1000 goles de manera oficial. Menos de 30 le separan de una marca sin precedentes en la historia del deporte mundial y donde su gran rival, Lionel Messi, todavía se encuentra varias decenas de tantos por detrás. Su renovación en Arabia Saudita ayudará a esto.

Un país donde el segundo reto de Cristiano Ronaldo también llega. El portugués intentará coronarse como campeón continental de Asia para unirse al selecto grupo de jugadores que fueron campeones de confederación en dos continentes distintos. Al nivel general ha pasado siempre entre Europa y Sudamérica con grandes futbolistas latinoamericanos como Carlos Tévez, Neymar o Ronaldinho comandando dicha ecuación.

Jugar con su hijo también podría aparecer en el horizonte. El propio Cristiano Ronaldo ha confirmado que le gustaría compartir por lo menos una vez a nivel profesional con su primogénito. A sus 41 años y teniendo en cuenta los 16 de este, no estamos ante una gran distancia temporal de que sean elegibles para un mismo partido oficial.

El portugués confirmó que no jugará nuevamente en la Copa del Mundo. Por lo que nadie le ha preguntado hasta la fecha es por la posibilidad de disputar la Eurocopa del año 2028 con su nación. Recordemos que tiene contrato en Arabia Saudita hasta el año 2027 con la opción de prolongarlo 12 meses más. Veremos si con el cambio de entrenador en el combinado europeo aumentan o disminuyen sus minutos.

El famoso gol 1000, próximo gran objetivo de CR7: GETTY

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Pero Cristiano Ronaldo también va pensando en lo que venga después. Como tercer gran reto aparece la necesidad de definir qué quiere que sea de su futuro cuando ya las piernas no den para más bailes. Recordemos que tiene acciones en Al-Nassr y que viene de incorporarse a la dirección del Almería de España. Consolidar un proyecto donde sus ideales futbolísticos estén cada vez más presentes será pan de cada día con el paso de los meses.

CR7, sin cargo de conciencia

“Me voy a levantar igual que hoy, con la conciencia tranquila. He dado lo mejor, he ganado tres títulos con Portugal. El título de 2016 tiene la misma dimensión que un Mundial”, dejaba caer en la confesión que tuvo por zona mixta tras la derrota frente a España. Cristiano Ronaldo no se pone peros o lamentos tras la eliminación en los Estados Unidos de Norteamérica.

Aseguró que entiende que este tipo de contextos hacen parte de la vida de un atleta. No dudó en poner en valor su legado al frente de una nación que no conocía lo que era levantar un título antes de su llegada: “Triste por salir así del Mundial. Como dije ayer, lo he dado todo, y salgo con la conciencia tranquila. Esta es la vida de un futbolista. Hay que seguir. Fue mi último mundial, sí. Pero sobre lo demás hay tiempo para pensar, estar con mi familia y no decir las cosas en caliente”.

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