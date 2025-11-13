En los últimos tiempos, las selecciones africanas elevaron el uso estratégico del comodín de la doble nacionalidad para reforzar sus plantillas con jugadores que hace rato o desde siempre se están desarrollando en la materia en Europa. Esta táctica les permite incorporar a jugadores que tienen lazos familiares con el continente.

El gran ejemplo de este éxito reciente es Marruecos, que supo atraer a incontables talentos para edificar un equipo con aspiraciones de grandeza en la próxima Copa del Mundo. De hecho, viene de ser cuarto en Qatar 2022 y de obtener su primer título mundial en la categoría Sub 20, con gran mayoría de integrantes que no participan, o nunca lo hicieron, de la liga local.

Y ahora, el que pretende subirse a ese mismo barco parece ser Argelia, que habría decidido emular esta fórmula intensificando sus esfuerzos, tras sellar su billete a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con la incorporación de uno de los apellidos más pesados del fútbol actual.

Resulta que el pasado parón de octubre ya sumó a Luca Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane, que adquiría la doble ciudadanía. Por eso, pudo debutar con la Selección Argelina frente a Uganda. Y en esa misma dirección, tras el portero consanguíneo de Zizou, el que podría añadirse es el hermano de Kylian Mbappé, Ethan.

Según reporta Fenec Football y reproduce Diario AS, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) ya sondeó al entorno del joven para una potencial convocatoria. La FAF habría entablado diálogos con Fayza Lamari, madre y representante de Ethan, para evaluar su participación en el próximo Mundial con los “Zorros del Desierto”, decisión con la que, tranquilamente, podría enfrentarlo a su hermano en el campeonato que se desenvolverá en tierras norteamericanas.

Aunque la información de momento es un mero rumor, Ethan Mbappé de 19 años, que dejó el PSG al igual que su hermano a mediados del 2024, en su caso para desembarcar en el Lille, posee una triple nacionalidad: francesa, argelina (por su madre) y camerunesa (por su padre, Wilfried Mbappé). Convencerlo, por tanto, sería solo un trámite administrativo para consolidar el fichaje.

Argelia se prepara para la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones

A Argelia se le vienen meses de alta competencia. Después de enfrentar en partidos amistosos a Zimbabue y Arabia Saudita en la fecha FIFA de noviembre, se lanzará a la Copa Árabe de Qatar 2025 que se desarrollará en el mes de diciembre. El elenco argelino ya sabe que compartirá el Grupo E con Irak y con otros dos contrincantes aún a definir.

Pero además, a fines del mismo mes disputará la Copa Africana de Naciones, en donde chocará en su zona con Sudán, Burkina Faso y Guinea Ecuatorial. Una vez superado el certamen continental, sí se enfocará en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.