Inmortalizado: la foto con Cristiano Ronaldo que Trump ya tiene en su despacho en la Casa Blanca

El periodista David Alandete confirmó a lo largo de las últimas horas que Cristiano Ronaldo ya vive en el despacho del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una imagen tomada al portugués junto al mandamás de USA en los últimos meses se encuentra presente en uno de los espacios más icónicos de la Casa Blanca. A solo unos meses de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, el luso trabaja de lleno para la expansión de Arabia Saudita en cuanto a lo comercial como turístico se refiere.

La imagen publicada en redes sociales muestra a Cristiano Ronaldo y Donald Trump en uno de los eventos a los cuales asistieron durante el mes de noviembre del año 2024. Todo se dio en un contexto de reuniones comerciales entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Ahí, el ex delantero de Real Madrid o Manchester United supuso una de las caras visibles el encuentro. El propio Cristiano Ronaldo se mostraba contento de poder participar en una labor que va de la mano con su deseo de llevar a la Saudi Pro League al siguiente nivel.

“Quiero formar parte de los esfuerzos de Arabia Saudita para organizar la Copa Mundial…Creo en la visión turística del Reino”, comentaba por entonces el delantero portugués sin saber que solamente 24 meses más tarde sería parte de las imágenes que se cuelgan en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington. Recordemos, que igualmente diferentes cuestiones ligadas a su situación legal en los Estados Unidos de Norteamérica han pasado a mejor rápida y que por ende, el máximo anotador en la historia de este deporte no tendrá ningún tipo de problemas en pisar territorio norteamericano durante la última edición donde le veremos presente.

No es ni mucho menos la primera ocasión que Trump se permite elogiar a la figura CR7. Algunas semanas atrás hablaba del delantero portugués como un icono generacional que ha inspirado a decenas de miles de jóvenes a lo largo de todo el planeta. Veremos si durante la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, habrá un nuevo encuentro entre dos personalidades absolutamente fuertes y que conviven de manera inmortalizada en una imagen qué pasará el resto de los días de la administración Trump por la Casa Blanca.

“¿Saben? Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo. Ahora que está aquí, creo que mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor”, reflexiones del mandamás por USA en aquel entonces sobre su encuentro con CR7. A tal punto llegó su orgullo que mandó a inmortalizar una reunión absolutamente inesperada temporadas atrás.

La premonición de CR7 que se hace realidad

Michael Carrick es la sensación de la Premier League en estas fechas. Interino del Manchester United, ha derrotado en sus primeros 180 minutos al frente de los Diablos Rojos al Arsenal y al Manchester City. Primero y segundo de la Premier League han caído ante un entrenador con poca experiencia en la élite del fútbol británico pero que ya fue anunciado por Cristiano Ronaldo como un hombre capaz de tomar el reto de intentar levantar a un gigante en unas bajas como los mancunians. En el 2022 coincidieron en el primer interinato del ex centrocampista del todo.

“Carrick fue un jugador excepcional y también podría convertirse en un gran entrenador. Nada es imposible para él. Personalmente estoy orgulloso de haber jugado con él y de haberlo tenido como entrenador”, declaraba por entonces Cristiano Ronaldo durante aquellos encuentros frente a Villarreal y Chelsea donde Michael terminó su proceso interino de manera invicta. Sin saberlo años más tarde toma nuevamente las riendas del equipo.

