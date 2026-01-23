El mejor de la historia para Mesut Ozil: “Lo fue en todos los países donde jugó”

Mesut Ozil ha pasado en gran parte al anonimato después de su retiro. Lo que antes era una vida ligada al césped y a darle asistencias a los mejores delanteros de Europa, ahora pasa por una rutina en el gimnasio que le ha hecho cambiar su físico al 100%. A pesar de su lejanía del deporte rey, el alemán nunca ha dudado sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Messi ha demostrado ser uno de los mejores en España, pero Ronaldo siempre fue el mejor en todos los países donde ha jugado”, supone la primera gran declaración que puede encontrarse por parte del germánico desde el año 2021. No es ni mucho menos la única defensa que ha hecho a gran escala de Cristiano Ronaldo en estos tiempos. Recordemos que jugaron juntos en la Casa Blanca del fútbol desde el verano del año 2010 hasta el del 2013.

Para Ozil se trata de un futbolista absolutamente generacional y que igualmente hace honor a los verdaderos valores de la práctica deportiva: “No creo que nadie de la nueva generación pueda volver a igualar los números de CR7. Siempre estará en su propia categoría. Todos deberían mostrar más respeto a uno de los mejores atletas en la Historia del deporte”.

“Realmente no entiendo de dónde vienen esta negatividad constante de la Prensa con Cristiano. Los medios solo tratan de obtener clics, y los expertos que no tienen ya una carrera solo quieren llamar la atención con su gran nombre e intentar hacerlo quedar mal”, finalizaba igualmente en 2023 Mesut. Siempre se ha considerado un defensor del futbolista con el que más cerca estuvo de ganar títulos de la talla de la Champions League en aquellas temporadas. Se firmaron tres semifinales consecutivas de la Copa de Europa en un hecho que Real Madrid no conseguía desde la temporada 2002.

Ozil, defensor a ultranza de CR7 y su legado:

En su paso por Madrid con CR7, Ozil firmó títulos de Copa del Rey, LaLiga y Champions League. Todo ello junto con un Cristino sideral, así como con un total de 159 partidos, 27 goles y 80 asistencias. Para su mala suerte y justamente después de dejar la capital española para unirse al Arsenal, la Casa Blanca del fútbol empezaría esa tremenda racha que en la Copa de Europa le ha hecho ganar hasta 6 ediciones en los últimos 10 años.

