La palabra que usó Mastantuono para describir lo que se viene en la Finalissima entre Argentina y España

Viernes 27 de marzo del 2026. Es la fecha donde se espera que en Qatar llegue la Finalissima entre Argentina y España. Franco Mastantuono ya la palpita y tras dar su primera entrevista como jugador del Real Madrid, esta fue la palabra que utilizó para definir la que para muchos debería ser la final de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA en el año que viene.

“Hermoso. En un momento bueno, tanto Argentina, que viene de salir campeona del mundo, como España, que está mostrando un fútbol como tiene acostumbrado España. Va a ser un hermoso partido”, reflexiones de Mastantuono en una larga entrevista con la Cadena SER donde tuvo tiempo de analizar el presente del combinado Albiceleste e igualmente sus primeros compases como futbolista del Real Madrid. La Finalísima se encuentra en la mira de todos.

Hablamos del encuentro que reúne cada 4 años al campeón de tanto la Eurocopa como la Copa América. Argentina es el vigente ganador del certamen después de la goleada que le propinó a Italia en el mítico estadio de Wembley por el año 2021. Será la segunda edición a gran escala del torneo que revive la vieja Copa Artemio Franchi y donde los dirigidos por Leonel Escalona intentarán aumentar su racha de títulos.

Mastantuono se suma a quienes consideran que es el mejor encuentro de selecciones que puede tener en la actualidad. No son pocos los pronósticos que apuntan al combinado Albiceleste e ibérico como las grandes potencias pensando en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año que viene: “¿Argentina y España son las grandes favoritas en el Mundial? Creo que sí. Son dos de las favoritas. También Francia. Hay muchas selecciones que tienen gran equipo y buen funcionamiento. Va a ser un Mundial muy lindo. Siempre hay candidatos, pero también siempre hay sorpresas, que eso es lo lindo de los Mundiales. Ojalá sea un Mundial muy lindo para la selección argentina y podamos llegar a lo más alto”.

España y Argentina no se ven las caras desde marzo del 2018: GETTY

Se espera que España utilice ante Argentina buena parte de la nómina que llevará a Norteamérica el año que viene. La Roja cerró anoche su clasificación al Mundial como puntero de su zona después de igualar contra Turquía como local en la ciudad de Sevilla. Buscará su tercer título internacional durante el ciclo de Luis De La Fuente después de la victoria en la Nations League e igualmente en la pasada edición de la Eurocopa.

Mastantuono y las comparaciones con Lamine Yamal

“A mí no me gustan las comparaciones, pero siempre es lindo tener rivales con la altura de Lamine, del Barcelona, de España. Da motivación para uno ser mejor todavía. Ojalá pueda ser así mucho tiempo, hasta que se termine mi carrera”, comentó igualmente Mastantuono por las comparaciones que existen entre su figura y la de la joya de la selección española como Barcelona. No dudó en sus reflexiones.

Incluso, se mostró tajante ante quien manda en estas fechas: “¿Quién es mejor? Hoy, Lamine. Está demostrando un nivel increíble, pero yo recién he llegado al Madrid, estoy en un proceso de adaptación que ojalá sea rápido y pueda agarrar ese ritmo de Europa y del Madrid. Ojalá que sea una historia muy larga para contar y con muchos partidos como el último que vivimos, que fue increíble”.

