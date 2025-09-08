España mueve ficha y negocia con Argentina una inesperada sede para la Finalissima

La Finalissima sigue dejando nuevas informaciones. Por España desvelan la inesperada sede que se ha propuesto desde el viejo continente para un torneo que en este momento apunta a marzo del año 2026. Al otro lado del océano Atlántico, la Selección Argentina espera novedades de cara a defender el título ganado frente a Italia en el año 2022 en el mítico estadio de Wembley por Londres. ¿Viaja a Sudamérica?

Diario AS en Madrid sentencia que España pretende que la Finalissima se pueda disputar en la ciudad de Montevideo frente a Argentina. Todo iría de la mano con los deseos de FIFA por celebrar en marzo los 100 años de la Copa del Mundo. Entregarle a la ciudad que fue la primera sede de una final del certamen la sede, y en el mítico Estadio Centenario, es algo más que una posibilidad. Recordemos que también se han ofrecido sedes de todo tipo como Qatar, Londres y por supuesto Miami.

La trama no es sencilla teniendo en cuenta los intereses que tienen ambas federaciones en relación con el torneo. Por Argentina se pretendería no acelerar los tiempos de un partido que entienden como un arma de doble filo antes de tener que defender el título ganado en Qatar 2022 dentro de algunos meses. La expectativa en España es total alrededor de la posibilidad de ganar un nuevo título en plena era dorada del fútbol ibérico. Por la ciudad de Madrid se pretende jugar el certamen bajo cualquier criterio antes de que llegue la Copa del Mundo.

La idea de proponer a Montevideo como el hogar de la segunda edición de la Finalissima empezó a conocerse el pasado mes de diciembre y cuando en el Congreso de la FIFA número 75 realizado en Asunción, tanto Gianni Infantino como Alexander Ceferin de la UEFA empezaron a buscar caminos tanto con la RFEF como con AFA. Siempre hubo la promesa de realizar la segunda edición del certamen en territorio sudamericano. Hacerlo en Brasil parece una locura y entregarle la localía a la Albiceleste ni mucho menos iba a poner a todos contentos.

Argentina buscará mantener la hegemonia de Conmebol en la Finalissima: GETTY

La propuesta que llega en este momento a Buenos Aires pasa por honrar a la ciudad de Montevideo como la primera gran sede del Mundial. No ha sido ni mucho menos sencillo encontrar espacios en el calendario para un partido que todavía no cuenta con el legado de otras competiciones y que teniendo en cuenta que nos preparamos para una edición de la Copa del Mundo con 48 naciones, hace más insufrible que nunca el hecho de buscar fechas. En este momento Uruguay es la última gran propuesta por parte del fútbol español para disputar un partido donde de momento Conmebol manda sobre UEFA por 1 a 0.

España despeja el camino para que se juegue en marzo

Las victorias ante Bulgaria y Turquía suponen un alivio tanto para España como para Argentina en caso de que el partido se pueda disputar en la primera parada de selecciones del año que viene. La Roja se acerca a confirmarse como uno de los equipos clasificados a la gran fiesta del verano del 2026 y por ende la idea de disputar con Argentina el encuentro entre los días 26 y 31 de marzo gana fuerza. Si los dirigidos por Luis De La fuente tenían problemas en sus primeros dos compromisos de Eliminatorias europeas, era prácticamente imposible garantizar que la Finalissima también pudiera disputarse 3 meses antes del Mundial del año que viene.

Se tratará de seguramente de un choque entre los dos máximos aspirantes a quedarse con el título en Norteamérica. Argentina llega con una de las mejores rachas de su historia y en el final de la era Lionel Andrés Messi como principal punto de motivación. España se encuentra en un recambio que ya le ha dado la pasada edición de la Eurocopa disputada en Alemania y que le pone junto a Francia como los grandes candidatos de la UEFA para levantar el título. Montevideo espera.

