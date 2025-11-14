La curiosa decisión de Lionel Scaloni con Valentín Barco en la Selección Argentina que condiciona su presencia en el Mundial 2026

Este viernes y debido a un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina le ganó 2-0 a Angola, gracias a los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi que sirvieron para sentenciar el resultado. Sin embargo, Lionel Scaloni aprovechó para probar nuevos jugadores que todavía no tienen un puesto asegurado en el plantel que irá a la Copa del Mundo 2026.

Por una falencia de la Asociación del Fútbol Argentino de no poder conseguir otro contrincante para esta ventana, los campeones del mundo solo tuvieron un desafío. Por ese motivo, el director técnico no tuvo el tiempo suficiente para utilizar a todos los futbolistas que convocó a este compromiso, que fue el último del año y sirve como preparación del Mundial que será en junio y julio.

Lo cierto es que Valentín Barco acumula 4 partidos consecutivos sin ingresar en la Selección Argentina. A pesar de que en todos ellos estuvo en el banco de suplentes como una de las variantes, Scaloni decidió no darle minutos de juego por una cuestión meramente futbolística, ya que el zurdo siempre estuvo en óptimas condiciones físicas para ser parte de los encuentros.

Esta fue su tercera convocatoria en el último tiempo, pero la segunda en la que no tiene nada de rodaje. En la fecha FIFA de marzo de 2024, disputó 34 minutos ante El Salvador y no jugó frente a Costa Rica. En la ventana de junio de ese año, no entró ni contra Ecuador ni con Guatemala, mientras que este viernes tampoco lo hizo ante Angola. Y cada vez falta menos para el Mundial…

De hecho, en la previa del amistoso contra los africanos, el propio Scaloni se refirió al Colo Barco. “Será en base a lo que veamos en el partido, si tiene que entrar“, expresó en primer lugar. Luego, sobre su nivel actual en Racing de Estrasburgo, mencionó: “Lo importante es que está jugando y siendo muy importante en su equipo. A partir de ahí, veremos dónde se lo necesita”.

Está a las claras que el ex Boca atraviesa un presente espectacular en Francia, donde es una de las grandes figuras de su elenco y también de la liga. Por esa misma razón es que está convocado por tercera vez en poco más de un año, además de la gran variedad de opciones que ofrece dentro de la cancha, a raíz de su gran polifuncionalidad y adaptación para cumplir distintos roles.

Valentín Barco. durante un amistoso internacional entre Argentina y El Salvador. (Getty Images)

Sin embargo, su magnífico desempeño individual en Racing de Estrasburgo pareciera no ser suficiente para que Scaloni le dé minutos de juego en los amistosos que juega la Selección Argentina. De aquí a la Copa del Mundo 2026, quedan muy pocos partidos para que el Colo los tome como pruebas y así intentar dejar satisfecho al cuerpo técnico de los campeones del mundo.

