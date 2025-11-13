Locura por Messi y la Selección Argentina en España: más de 20.000 personas en el estadio del Elche

La Selección Argentina es un fenómeno global. A solo unas horas de medirse con Angola por un nuevo amistoso de la Fecha FIFA, los dirigidos por Lionel Scaloni se dan un auténtico baño de masas en la ciudad de Elche y al sur de España. En total 20.085 personas se congregan en el estadio Manuel Martínez Valero para ver a Lionel Andrés Messi y compañía en el último entrenamiento previo al choque. Locura total.

Argentina eligió esa como su zona de preparación para el amistoso con Angola que se jugará el viernes 14 de noviembre en territorio africano . Se elogió ese lugar no solo por la facilidad para recibir a todos los futbolistas de la selección en el viejo continente, sino igualmente por la enorme presencia de argentinos en dicha zona del territorio español. Más de 20.000 personas colapsaron anoche la web del Elche para conseguir entradas de manera gratuita en una nueva muestra de apoyo total al combinado de Scaloni. AFA, gracias a la acumulación de compatriotas en Alicante, decidió hacer un entrenamiento a puertas abiertas que revolucionó la ciudad.

Todo ocurre en un estadio Manuel Martínez Valero donde Elche ejerce de local. Desde Bolavip pudimos apreciar la presencia en la previa del entrenamiento de nombres como Christian Bragarnik o Eder Sarabia. Hablamos del representante de jugadores que es dueño del club español e igualmente el entrenador de la plantilla del primer equipo de los verdiblancos. Ambos se encontraban esperando el micro de la Selección Argentina antes de que empezase un entrenamiento que tranquilamente podría ocurrir en la cancha de Boca o en El Monumental. Revolución alrededor de la campana del mundo y de nombres puntuales que como Messi, siempre generan terremotos donde sea que pisen.

Una vez que los jugadores salieron al estadio para realizar el entrenamiento se vivió un momento emotivo. Desde los parlantes del estadio sonó el Himno Nacional Argentino y los presentes -mayormente argentinos que viven en España- lo entonaron, acercándose un poco más a su patria.

En lo estrictamente futbolístico, la locura por Lionel Messi se pudo palpar claramente cuando los jugadores comenzaron a patear al arco para entrar en calor. Cada vez que la Pulga convertía, el grito de gol del estadio se hacía sentir. Luego se hicieron los ejercicios típicos como el Loco y también un fútbol reducido informal.

Más de 20.000 personas son parte de una jornada donde Argentina cerrará su preparación pensando en el compromiso frente a Angola. Tras el entrenamiento a puertas abiertas en el Martínez Valero, los hombres de Scaloni pondrán rumbo al hotel donde se encuentran alojados para comer. Tras ello, llegará el momento de emprender el viaje rumbo a Angola donde mañana a partir de las 14:00 hora argentina, llegará el compromiso frente al seleccionado africano.

Publicidad

Publicidad

Locura total por el entrenamiento de Argentina en Elche: GETTY

Christian Bragarnik y Eder Sarabia, presentes en el entrenamiento de Argentina: Bolavip

Toda la revolución vivida en el entrenamiento de esta mañana no es gratuita, repetimos. Según marca el censo nacional de España, urbes como Murcia, Elche o Alicante tienen empadronados solamente en los últimos 12 meses a un total de 12.000 argentinos. Si a esto lo sumamos los que se han desplazado desde diferentes rincones de España e igualmente a los locales que no quisieron perderse la oportunidad de ver a Messi y compañía, entendemos la revolución alrededor de un entrenamiento que rompió con todo tipo de pronósticos en la costa alicantina.

Publicidad

Publicidad

Posible formación de la Argentina vs. Angola

La presencia de Messi es prácticamente un secreto a voces. Es el principal detonante del amistoso marcado por el dinero pagado desde Angola a la AFA. A su titularidad en África se le sumarán diferentes nombres que buscan ganarse un hueco en la lista que Lionel Scaloni entregará pensando en defender la corona por Norteamérica en el año 2026. Se prevé un mix entre titulares y suplentes para medirse con el combinado africano en el estadio 11 de Novembro en Luanda. Todas las48.000 entradas se esperan como vendidas.

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Se espera que este sea el equipo campeón el escalón y pare sobre el césped para preparar el único amistoso de esta fecha FIFA para el combinado Albiceleste. Locura total en Elche y donde 20000 argentinos llenan las gradas del Martínez Valero.

En síntesis

Más de 20.000 personas se congregaron en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche para ver el entrenamiento a puertas abiertas de la Selección Argentina .

se congregaron en el estadio de para ver el entrenamiento a puertas abiertas de la . El entrenamiento de la Albiceleste tuvo lugar en Elche debido a la enorme presencia de argentinos en la zona de Alicante .

debido a la enorme presencia de argentinos en la zona de . La Selección Argentina jugará su amistoso contra Angola mañana a las 14:00 hora argentina en el estadio 11 de Novembro de Luanda.

Publicidad

Publicidad

ver también Messi rompe las redes: su foto en el Camp Nou se mete en el top 20 de la historia de Instagram y desplaza a una de Cristiano Ronaldo