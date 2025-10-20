Nació en Francia, brilló en Marruecos y fue la gran figura del Mundial Sub 20: “Es literalmente Cristiano Ronaldo”

La Selección de Marruecos dio este domingo el gran golpe y se consagró campeón del Mundial Sub 20 de Chile 2025 al derrotar en la final nada menos que a Argentina por 2 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago.

Con dos goles de Yassir Zabiri, el equipo africano se impuso con autoridad ante el gran candidato a ser campeón y terminó dando la vuelta al mundo, lo que generó una repercusión total en todo el mundo.

Es que, dentro de esta sobresaliente actuación marroquí, hubo un jugador que se llevó todos los flashes, no solo por lo mostrado dentro del campo, sino también porque hubo quienes lo compararon nada menos que con Cristiano Ronaldo.

Se trata de Othmane Maamma, delantero que lleva la número 7 de Marruecos y que se encargó de enloquecer a la defensa argentina con su velocidad y habilitada en la punta derecha del ataque africano.

Tweet placeholder

Su actuación hizo reaccionar de manera instantánea a las redes sociales y las comparaciones con la estrella portuguesa no tardaron en aparecer. “Estoy llorando, Othmane Maamma es literalmente CRISTIANO RONALDO”, fueron algunas de las frases que inundaron la red social X durante el encuentro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

El dorsal 7, la camiseta roja y la forma de jugar del delantero de 20 años le valieron varias comparaciones con CR7. Además, el propio Maamma fue elegido después como el mejor jugador del Mundial Sub 20, lo que lo posicionó más aún en boca de todos.

Tweet placeholder

Quién es Othmane Maamma

En la ciudad francesa de Alès nació, el 6 de octubre de 2005, Othmane Maamma, un joven delantero de raíces marroquíes que ya comienza a dejar huella en el fútbol mundial.

Publicidad

Publicidad

El 12 de mayo de 2024, Maamma hizo su debut profesional en la Ligue 1, entrando como suplente en una derrota ante el Mónaco. Sólo una semana después fue titular por primera vez y anotó su primer gol en un empate 2-2 frente al RC Lens, convirtiéndose en uno de los goleadores más jóvenes de la historia del club.

Esa irrupción le valió para consolidarse como una promesa real y su buen rendimiento despertó interés más allá de Francia. En el verano de 2025, Maamma fue fichado por el Watford F.C., de la EFL Championship (Inglaterra), firmando un contrato de cuatro años.

Aunque nacido en Francia, Maamma eligió representar a Marruecos Sub 20 a nivel internacional, siendo convocado a partir de 2024. En el Mundial de Chile, su presencia fue clave, ya que durante el torneo fue nombrado “Jugador del partido” en cuartos y semifinales y terminó siendo coronado como el MVP del torneo, por encima de su compañero Zabiri y del argentino de Boca, Milton Delgado.

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA le quita a la Selección Colombia un premio tras ganar el tercer puesto en el Mundial Sub-20