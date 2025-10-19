Mientras Colombia ganó 300.000 dólares, esto recibió Argentina tras perder la final del Mundial Sub-20

Colorín colorado, la historia del Mundial Sub-20 2025 se ha acabado. La Selección Colombia se quedó con el tercer puesto, mientras que Argentina no pudo ganar en la final. Por ese motivo, no hubo un mejor momento para comparar los premios que recibieron por parte de la FIFA.

La Selección Colombia llegó al partido por el tercer puesto luego de perder con Argentina 1-0. El combinado colombiano se midió ante Francia y con un gol de Óscar Perea al minuto dos del primer tiempo le alcanzó para que fueran terceros y recibieran la medalla de bronce.

Argentina se enfrentó a Marruecos en la final del Mundial Sub-20 y poco pudo hacer para estar cerca de ganar el título. Con dos goles de Yassir Zabiri, la ‘Albiceleste’ perdió 2-0, pero terminó recibiendo un premio económico superior al que ganó Colombia.

Los premios que recibieron Colombia y Argentina en el Mundial Sub-20

Según el portal ‘Infobae’, la Selección Colombia ganó un premio por parte de la FIFA de $300.000 dólares al quedar en el tercer puesto del Mundial Sub-20. ¿Y cuánto recibió Argentina tras perder la final con Marruecos? US$500.000 fue el premio, lo que quiere decir que la ‘Albiceleste’ ganó $200.000 dólares más de lo que percibió la selección colombiana.

El dinero que recibió Marruecos por ganar el Mundial Sub-20 2025

Confirmando el buen proceso que los llevó a ser cuarto en el Mundial de Qatar 2022 y tercero en los Juegos Olímpicos París 2024, Marruecos venció Argentina, se coronó campeón del Mundial Sub-20 2025 y recibió un premio de un millón de dólares.

