FIFA le quita a la Selección Colombia un premio tras ganar el tercer puesto en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 cerró su participación en el Mundial de la categoría con un triunfo sólido 1-0 contra Francia que le permitió quedarse con el tercer puesto, pero cuando todos creían que la ‘Tricolor’ había ganado un premio, apareció la FIFA con su reglamento para quitárselo.

Colombia clasificó en la primera posición del Grupo F luego de ganarle a Arabia Saudita y empatar con Noruega y Nigeria. En esos tres encuentros, el delantero Neyser Villarreal no anotó goles. ¡Ojo con este nombre que es uno de los protagonistas de esta historia!

Villarreal se destapó con dos goles contra Sudáfrica y tres anotaciones ante España en los octavos y cuartos de final, respectivamente. Sin embargo, no pudo jugar la semifinal que la Selección Colombia perdió contra Argentina. Esto fue clave para el premio que la FIFA no le dio a la ‘Tricolor’.

El premio que FIFA le quitó a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia quedó tercera en el Mundial Sub-20. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Neyser Villarreal terminó el Mundial Sub-20 con cinco goles y cuando todos creían que iba a ganar la Bota de Oro y Colombia tendría el premio de tener al goleador de la Copa del Mundo, apareció la FIFA con su reglamento y les quitó esta distinción para dárselo a Benjamin Cremaschi. ¿El motivo? El volante norteamericano anotó lo mismo goles que Villarreal, pero tuvo una asistencia más, dos en total, y jugó menos minutos (418) que los 435 que disputó el delantero colombiano.

Esto dijo Neyser Villarreal tras perder la Bota de Oro en el Mundial

A pesar de perder la Bota de Oro, Neyser Villarreal se quedó con lo importante que fue ganar el tercer puesto del Mundial Sub-20 y afirmó que “me siento muy orgulloso de este gran equipo y del buen trabajo que hicimos en este Mundial. No conseguimos el objetivo que queríamos, pero la verdad, si Dios lo quiso así, Dios es el que manda en esta vida y nada, nos dio esta hermosa medalla (bronce) de reconocimiento por el buen trabajo”.

