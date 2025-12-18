Tras un mes sin competir, Cristiano Ronaldo volverá a jugar un partido oficial horas antes de Navidad

Al-Nassr y Cristiano Ronaldo se preparan para un cierre de año 2025 donde el equipo de Riad sueña como nunca con terminar con la sequía del luso en Arabia Saudita. Tras casi 30 días sin actividad en Oriente Medio, CR7 vuelve a la acción y todo ello tras marcar nuevamente en amistosos con el líder de la Saudí Pro League. Vienen retos de copa y liga por delante.

El 2-3 ante Al-Wahda queda atrás para un Cristiano Ronaldo que en la previa de la Navidad ya tiene la mira puesta en Al-Zawraa Sport Club por la Copa AFC. Hablamos del segundo torneo internacional de clubes de Oriente Medio y que tendrá lugar el mismísimo 24 de diciembre. Cuestiones de Fe, de un calendario distinto al de Occidente e igualmente de temperaturas que subirán como nunca en los próximos meses, obligan a CR7 a ponerse de corto en la previa de la gran fiesta cristiana.

Tras este choque, y luego de un parón de casi 30 días donde le vimos competir por última vez el pasado 23 de noviembre ante Khaleej Club, Al-Nassr volverá a disfrutar del máximo goleador de su historia por la Copa AFC. Tras ello CR7 tendrá actividad igualmente por una Saudí Pro League donde acumula 9 victorias en 9 jornadas. Al-Okhdood Club y Al-Ettifaq Club los días 27 como 30 de diciembre, lo que le queda de 2025 a un delantero que ya piensa en un 2026 que espera corte su sequía en cuanto a títulos por el panorama de clubes se refiere.

Todo llega después de una renovación donde Ronaldo dejó en claro que el Mundial no será su último servicio al deporte de élite. En una charla con Récord semanas atrás, avisó que se viene un año vital para su proyecto en Oriente Medio y que pretende seguir ligado a la entidad cuando termine su paso por el césped: “Siento que mi ambición no tiene final…Es la constancia, el compromiso y el trabajo colectivo lo que nos hará mejores. Y esa es la tarea por la que estoy aquí. ¡Estamos comenzando un nuevo capítulo!”.

Cristiano Ronaldo vuelve al ruedo en plena Navidad: GETTY

En lo que vamos de campaña, CR7 suma ya un total de 11 goles y 2 asistencias de la mano de 12 partidos oficiales. Recordemos que Al-Nassr se encuentra invicto en la Saudí Pro League y que todavía con Ronaldo no puede festejar títulos más allá de la Copa de Campeones de Arabia del 2023. Quedan 270 minutos del 2025 para un Cristiano que sueña con derrocar a proyectos que como Al-Hilal, han sido su gran dolor de cabeza desde su llegada a Oriente Medio.

Mbappé quedó a un gol del récord de CR7

Kylian dijo presente y con un doblete, quedó a solo dos tantos de los 59 goles de Cristiano Ronaldo durante el choque por Copa de Rey ante Talavera. En caso de marcarle dos al Sevilla por la Copa del Rey, Mbappé hará un mejor año calendario en el estadio Santiago Bernabéu que quien siempre ha sido su ícono.

“Ha sido decisivo con los dos goles porque Kylian tiene esa facilidad para marcar goles El tercero ha sido clave y por eso lo hemos mantenido en el campo y por eso ha sido titular…¿Falta de eficacia sin él? Los números son los números, pero Rodrygo ha marcado en los dos partidos anteriores y necesitamos que más gente tenga esa eficacia. Podíamos haber marcado más goles sin duda”, reflexiones de Xabi Alonso sobre su delantero y la decisión de incluirlo en un partido de menor categoría para que venza esta marca.

Datos claves

Cristiano Ronaldo volverá a la acción oficial el 24 de diciembre enfrentando al Al-Zawraa Sport Club por la Copa AFC , el segundo torneo internacional más importante de la región.

volverá a la acción oficial el enfrentando al por la , el segundo torneo internacional más importante de la región. El calendario del Al-Nassr para el resto de 2025 incluye tres partidos en apenas una semana: contra Al-Zawraa (24 de dic.), Al-Okhdood Club (27 de dic.) y el Al-Ettifaq (30 de dic.).

(24 de dic.), (27 de dic.) y el (30 de dic.). En la presente campaña, CR7 registra 11 goles y 2 asistencias en 12 partidos oficiales, liderando a un Al-Nassr que marcha invicto con un pleno de 9 victorias en la Saudí Pro League.

