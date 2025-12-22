La negociación de Argelia con CAF y FIFA tras confirmar su partido con Argentina en el Mundial 2026

Argelia está totalmente movilizado por las últimas informaciones relacionadas con el fútbol. Es que después de confirmar que compartirá el grupo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Argentina, a quien además enfrentará en su debut en Kansas City, su seleccionado sub 23 disputó la Copa Árabe.

Y si bien no le fue como esperaban, llegar a Cuartos de Final y caer en los penales con Emiratos Árabes, dejó conclusiones positivas con algunos futbolistas que podrían ser tenidos en cuenta por Vladimir Petkovic para la confección de la lista de 26 jugadores que viajarán al campeonato que se llevará a cabo en Norteamérica a mitad del año que viene.

Pero en Argelia no hay pausa para hablar de fútbol, porque este miércoles tendrá su estreno en la Copa Africana de Naciones contra Sudán, en el Estadio Moulay EL Hassan de Rabat, Marruecos, sin dudas un certamen que les servirá de termómetro para saber para qué están en la vigesimotercera edición de la Copa de Mundo.

Y en ese mismo sentido, la federación argelina se mantiene en conversaciones con la CAF (Confederación Africana de Fútbol) y la FIFA para lo que puede ser una decisión histórica. En concreto, Argelia es claro candidato para albergar la Copa Africana de Naciones del 2028. Sería la segunda vez en la que actuaría como sede, luego del certamen que se llevó a cabo en 1990 (en el que además fue campeón).

De igual manera, las autoridades del continente también entablaron charlas con Sudáfrica, la otra opción para el torneo. En su caso, recibió el campeonato en dos ocasiones, primero en 1996 y después en 2013.

El camino de Argelia en la Copa Africana de Naciones 2025/2026

Argelia conforma el Grupo E de la Copa Africana de Naciones. Debutará ante Sudán este miércoles 24 de diciembre, luego se enfrentará a Burkina Faso el domingo 28 y cerrará con Guinea Ecuatorial el miércoles 31. Cabe mencionar que clasifican a los Octavos de Final los tres primeros de cada zona.

