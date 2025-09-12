Un ex Balón de Oro será el presentador estrella en la próxima gala

La gala del Balón de Oro deja nuevas informaciones alrededor de una jornada donde si nada se tuerce, Rodri del Manchester City tendrá nuevo heredero. Desde France Football y UEFA, se apuesta por un viejo ganador del certamen para ejercer como presentador de una jornada que el próximo 22 de septiembre por la ciudad de París paralizará el planeta.

Ruud Gullit y Kate Abdo son los elegidos para ejercer como presentadores de una jornada donde se espera que el fútbol francés tenga una de sus grandes fiestas del último tiempo. Vitinha y Ousmane Dembelé competirán por todo lo alto ante Lamine Yamal y Raphinha por una edición del premio donde se espera que la Champions se ganada por el equipo de Luis Enrique solamente unos meses atrás frente al Inter de Milán en la ciudad de Múnich pese. Un viejo ganador de Balón de Oro y miembro de uno de los mejores equipos de la historia de este deporte será el encargado de pasar el testigo.

Gullit, ganador del premio en 1987, ha sido seleccionado por los dos grandes regidores del premio para lo que se viene el próximo 22 de septiembre. El neerlandés consiguió el premio de la mano de un AC Milán donde junto a figuras de la talla de Paolo Maldini, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Franco Baresi y por supuesto Arrigo Sacchi, cambió para siempre muchas de las apuestas tácticas que son corrientes en nuestra actualidad. Ha sido elegido tanto por France Football como UEFA para entregar el premio.

Para muchos hablamos de uno de los cinco mejores jugadores de la historia de Holanda. Su rol absolutamente polifuncional le permitió a Milán dominar durante varios años y convertirse en el que para muchos sigue siendo el mejor equipo de la historia de este deporte a nivel de clubes. El neerlandés llegó a jugar de centro delantero, pasando por volante por los costados, centrocampista en la medular y hasta defensor central antes de colgar las botas en la década de los 90.

Gullit será uno de los presentadores del Balón de Oro: GETTY

Solamente el tiempo dirá que ocurra y quién se termina quedando con el premio. Se viene la segunda edición de una alianza entre France Football y UEFA que ya dio para todo tipo de polémicas el año pasado con la victoria de Rodri sobre Vinicius. Desde el máximo ente del fútbol europeo se sigue apostando por no desvelar al ganador a ninguno de los clubes participantes. El único que lo sabrá solamente 60 minutos antes de entregar el testigo será Ruud Gullit en compañía de Kate Abdo

Gullit cuestionó a Depay

El delantero del Corinthians superó a Robin Van Persie con 52 goles y es el máximo goleador de la selección de los Países Bajos. Ruud Gullit, lejos de rendirse a sus números, pidió un paso al frente en las grandes noches y no ante rivales inferiores en Eliminatorias de la UEFA. Sus dardos llegan tras una doble fecha donde Depay hizo historia.

“Memphis no está entre los 5 mejores jugadores holandeses. Necesita empezar a rendir en los torneos, ¡Ahí es donde se crea un legado! Marco van Basten, Robben, Van Persie, ¡Se convirtieron en los grandes de todos los tiempos gracias a momentos icónicos en los torneos!”, sus reflexiones tras ver al ex Manchester United, Lyon o Atlético de Madrid marcar en las últimas jornadas.

