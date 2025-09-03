Lamine Yamal sorprende al dejar fuera a Pedri y Raphinha de su lista de favoritos para el Balón de Oro

Ni Pedri ni Raphinha. Lamine Yamal sorprende a solamente unas semanas de que el Balón de Oro del año 2025 sea oficial. La estrella de tanto Barcelona como de la selección española se muestra tajante alrededor de sus favoritos para quedarse con el premio que será entregado en París a finales de este mes de septiembre. Lionel Andrés Messi y Neymar se llevan sus elogios.

“¿Mis favoritos? Siempre Neymar y Messi. Yo le daría uno a ‘Ney’, creo que se lo merece. El ‘Ney’ en esa época en la que estuvo jugando en el Barça o en el París se lo llevaría ahora sin duda, me hubiese gustado que se hubiese llevado uno y, obviamente, Messi porque es el mejor de la historia”, reflexiones de la estrella de 18 años en una entrevista con RTVE en pleno parón de selecciones donde ya estamos a 18 días a tener que ver a Yamal en París junto a la delegación de Barcelona para buscar el premio. Nadie lo gana desde Lionel Andrés.

Lamine Yamal es para muchos uno de los grandes candidatos. Vitinha, Ousmane Dembelé y sus compañeros por Barcelona completan todas las candidaturas que existen en este momento para encontrar un reemplazante de Rodri. El joven se ve vencedor en la capital gala: “¿Me veo levantando el Balón de Oro? Sí, queremos ganar la Champions (risas) y el Balón de Oro, los dos; los dos son un sueño, sobre todo, por la parte del Barça, la Champions, sería increíble. Obvio, el Balón de Oro para todos los jugadores es especial. Todos quieren ganarlo y el que diga que no, miente. Estar ahí con 18 años creo que es algo que hay que valorar y ojalá se dé”.

Yamal sorprendió a todos con una elección que va de la mano de sus gustos futbolísticos. Recordemos que la estrella del Barcelona siempre ha elegido a Neymar como su referente tanto dentro como fuera de la cancha. Solamente unas horas después de que Pedri se candidatease para el Balón de Oro, uno de sus compañeros en la ciudad condal deja en claro que se ve levantando el trofeo sobre el 22 de septiembre en París. La trama se encuentra totalmente abierta y la UEFA tendrá su segunda elección al frente de un premio que el año pasado ya dio para todo tipo de polémicas.

Yamal señala a Messi y Neymar por el Balón de Oro: GETTY

Los criterios por parte del máximo ente del fútbol europeo son más que claros. Se analizarán por supuesto de números a nivel individual y la aportación al juego colectivo. También los títulos obtenidos y una categoría de Fair Play que el año pasado para muchos ya fue vital para que Rodri derrotase a Vinicius. Lamine Yamal se ve ganador del Balón de Oro de un año 2025 donde podríamos volver a verle romper marcas de todo tipo en caso de que la revista France Football, en alianza con UEFA, le entregue el premio al heredero de Messi y Neymar en Cataluña.

Yamal responde a Hansi Flick

“Los egos matan al equipo”. Fueron las palabras del entrenador de Barcelona después de un polémico empate ante Rayo Vallecano que ha dado para todo tipo de análisis en prensa y en voz de los propios jugadores. Es la segunda vez que el alemán habla de la necesidad de tener un equipo empático y que vuelva a unirse como ocurrió la temporada pasada. Lamine Yamal ni mucho menos veo una crisis como dice su entrenador.

Choque de palabras entre Flick y Lamine Yamal por presente del Barcelona: GETTY

“Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Hemos sacado siete puntos de nueve en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta. No hemos jugado en nuestro campo aún, solo fuera. No creo que tenga que ver con nada de eso, tiene que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos. Tiene razón en que tuvimos muchos fallos, pero puede pasar. Hay que recuperar cuanto antes el nivel y estar preparados para el siguiente partido”, reflexiones de la joya culé.

