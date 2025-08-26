Dembelé puede ganar el Balón de Oro y señala a Messi como el responsable de esto

Ousmane Dembelé es sin dudas una de las principales candidaturas que se tienen para la búsqueda del Balón de Oro del año 2025. El delantero francés se alista para jornada donde toda la Galia espera por su posible victoria tras una temporada de ensueño con Paris Saint Germain. De manera inesperada señala a la figura de Lionel Andrés Messi como una de las más responsables de su crecimiento lejos de una ciudad de Barcelona donde todavía se preguntan qué falló para verle en este nivel. En cuatro semanas habrá vencedor.

“Para mí Messi, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él entre 2017 y 2021….Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero en el vestuario estaba justo al lado de la suya, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas”, empezaba el delantero francés en una entrevista con France Football. Fueron compañeros durante los últimos coletazos de La Pulga por el Camp Nou.

Dembelé no duda del valor de los consejos de Messi para convertirse en el futbolista que es hoy. Para muchos siempre se trató de un diamante en bruto al que únicamente le faltó cariño y paciencia para terminar de explotar por la ciudad condal. De la mano de Luis Enrique cambió todo en París: “Me dijo que tendría que ser serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, observé y aprendí de todo lo que hacía en la cancha. Ya sea que jugara como número 10 o como nueve, su posicionamiento era excepcional. La forma en la que parecía hacerse invisible en el campo, a veces parece que no lo ves durante cuatro o cinco minutos, luego, tan pronto como recibe el balón sabe qué hacer”.

Ahora es uno de los grandes candidatos al premio con Lamine Yamal y Raphinha. Todo ello tras una temporada donde conseguiría el primer triplete en la historia del Paris Saint Germain y la tan ansiada Copa de Europa. Solamente le faltó poder vencer al Chelsea en la final de un Mundial de Clubes de la FIFA que por los Estados Unidos de Norteamérica hubiera consagrado una temporada sin prácticamente precedentes. Dentro de apenas cuatro semanas se terminará de definir al ganador de un Balón de Oro que busca al heredero de Rodri desde hace meses.

Dembelé explotó como nunca en el 2025 de la mano de Luis Enrique: GETTY

En caso de conseguirlo se trataría del primer francés en hacerlo desde que Karim Benzema lo levantase en el año 2022. Antes del ex delantero del Real Madrid aparece por supuesto la figura de Zinedine Zidane. Son hombres fuertes, de auténticos ganadores y de legados que el propio Dembelé confiesa que no se veía capaz de seguir solamente en los años de atrás. La figura de Luis Enrique y todo el ecosistema futbolístico generado alrededor de su figura han permitido obtener la mejor versión del mosquito.

A sus 28 años viene de firmar una campaña en números individuales de 35 goles y 18 asistencias en 53. Solo Kylian Mbappé le sigue el ritmo en cuanto a goles se refiere, Pero los nuevos criterios del Balón de Oro le ayudan incluso a soñar más con el galardón. Se tendrá en cuenta el Fair Play e igualmente el aporte tanto colectivo como a los títulos que cada futbolista tenga en los últimos 12 meses. Messi, años atrás, empezó a formar a un Ousmane sin techo en estas fechas.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

Todo se llevará a cabo en la capital francesa el próximo 22 de septiembre. Teatro del Châtelet volverá a ser la sede de un premio donde no se espera por la presencia de los futbolistas del Real Madrid y donde igualmente habrá diferentes ausencias de peso tras la lista de los 30 candidatos publicada por France Football. Barcelona o París Saint Germain serán los grandes protagonistas de un galardón hecho alrededor de la figura de los ex equipos de Messi.

