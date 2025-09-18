¿Adiós al fútbol? El anuncio de Cristiano Ronaldo que lo acerca al mundo del pádel

Cristiano Ronaldo compró el 100 % del Lisboa Racket Centre. La inversión de 5 millones de euros entre la adquisición del recinto y la remodelación de este suponen una de las últimas grandes compras por parte del delantero de Portugal. Se trata de un recinto donde reina el pádel y donde incluso ya existen voces puntuales que esperan que el ex icono de Manchester United o Real Madrid pueda seguir su actividad deportiva cuando el fútbol abandone sus prioridades.

“Va a cambiar el paradigma del pádel…La entrada de Cristiano Ronaldo no sólo va a cambiar el paradigma del pádel en Portugal, sino en todo el mundo…Obviamente, juega al fútbol y entrena su físico a diario, pero ‘en secreto’ me cuentan que está jugando al pádel todos los días, que le encanta el pádel”, palabras de presidente de la Federación Portuguesa de Pádel (FPP), Ricardo Oliveira, alrededor de una inversión financiera por parte de Cristiano Ronaldo que para muchos cambiará para siempre el deporte de raqueta. Se le puede ver practicándolo en sus redes sociales e igualmente alabando su impacto a nivel aeróbico.

Todo comenzó a darse en febrero de este año 2025. Ahí Cristiano Ronaldo financió la construcción del moderno complejo en la localidad de Oeiras. Se trata de una localidad del distrito de Lisboa con casi 100.000 habitantes. Todo ello de la mano de un proyecto que cuenta con hasta 17 pistas de pádel (11 cubiertas) e instalaciones de primer nivel. Incluso, se cuenta con una pista central con capacidad para 2.000 espectadores y de primer nivel en cuanto al circuito se refiere. Supone la primera gran inversión del portugués en cuanto a negocios personales se refiere que va de la mano con un deporte que no sea el fútbol

“Todo lo que Cristiano pone en sus redes sociales llega a 1.000 millones de personas. Te puedes imaginar lo que supone para un deporte como el nuestro, es increíble”, concluyen desde la Federación Portuguesa de Pádel. Para muchos supone la inversión más importante que ha tenido dicha práctica deportiva por parte de una figura mundial. Si bien se trata de un deporte en crecimiento, ni mucho menos había contado hasta la fecha con una inyección de dinero tan importante como la cual ha puesto Ronaldo desde febrero del año 2025.

Solamente el tiempo dirá si incluso después de su retiro en el fútbol podríamos ver al portugués rindiendo sobre las pistas. Como mínimo y a corto plazo, Cristiano Ronaldo tendrá la cabeza puesta en terminar de clasificar a Portugal a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA. Tras ello llegará la última batalla para intentar buscar el único título que le falta en su carrera y veremos si después un cambio en cuanto a práctica deportiva se refiere que le pueda llevar al circuito del World Pádel Tour.

Pádel, a la caza del tenis

Se especula que casi 30 millones de personas lo practican a día de hoy. Durante la última década ya hablamos de un aumento del 150%. Los datos de la Federación Internacional de Pádel certifican un giro de 180° en cuanto a los deportes de raqueta se refiere y donde tanto el pickleball de Estados Unidos de Norteamérica como el tenis son los rivales a vencer.

A favor del pádel se encuentran los mínimos costes de mantenimiento con los que cuentan sus instalaciones en comparación con una pista de tenis. Inversiones como la de Cristiano Ronaldo pretenden como nunca no solamente popularizar dicha práctica sino por encima de todo rentabilizar más pronto que tarde la llegada de más capital para convertirlo en el deporte de raqueta más seguido como practicado y económico del mundo.

