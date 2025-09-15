¿Por qué Cristiano Ronaldo es mejor que Messi pateando penales aunque falló más tiros?

El duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúa más que vivo en cuanto a estadísticas se refiere. A diferencia de otras ocasiones, hoy nos centramos en sus registros desde los 11 pasos y en unos lanzamientos desde el punto penalti donde el argentino viene de fallar a lo largo de las últimas horas frente a Charlotte. Si bien el rosarino erró menos que el portugués, la realidad es que el ex delantero del Real Madrid o Manchester United le supera en esta fase del juego. Los datos que certifican todo.

Vayamos directamente a los números. Con el de las últimas horas, Messi falló un total de 34 lanzamientos desde los 11 pasos. Cristiano Ronaldo de momento se queda en 35. La Pulga convirtió un total de 122 goles de 156 posibles desde los lanzamientos de pena máxima. Si miramos los registros del máximo goleador en la historia de este juego, encontramos un total de 188 gritos sagrados de 223 intentos en cuanto a registros oficiales se refiere.

Es ahí donde Cristiano Ronaldo todavía lo supera a Messi. El portugués tiene un porcentaje de eficacia cercano al 84.30%. Lionel Andrés ostenta apenas un 78 12%. También cuenta con la racha más larga de penales anotados de manera consecutiva sin fallos. Ocurrió entre el año 2010 el 2012, cuando consiguió 26 lanzamientos desde los 11 metros de manera positiva. Para algunos podrá tratarse de uno de los registros para burlarse de los abultados números goleadores del delantero de Portugal, pero la realidad habla de un atacante que no tiene iguales en esta faceta del juego.

Si bien Messi ha errado menos, la realidad es que todavía tiene que mejorar su porcentaje de acierto en los lanzamientos para igualar al portugués. Ante Charlotte, Messi erró un lanzamiento a lo Panenka que recorre las redes sociales por estas fechas pero que ni mucho menos certifica la victoria de Cristiano Ronaldo en cuanto a esta lucha de estadísticas entre ambos jugadores. Se trató del primer penalti errado por Lionel desde que esté desembarcase en la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica.

A favor de Cristiano Ronaldo también surgen estadísticas como que al portugués le han atajado 22 lanzamientos y a Messi 26. En esta lucha de estadísticas, únicamente el argentino sale ganando a la hora de hablar de 8 penaltis errados desde su pierna mientras que el luso cuenta con un total de 13. Son los dos mejores anotadores en cuanto a promedio goleador se refiere de esta faceta del juego y una vía con la cual han conseguido tanto títulos de Champions League como por supuesto la Copa Mundial de la FIFA del año 2022 en Oriente Medio.

Mascherano defendió a Messi tras su error

”Sería injusto reprochar o agarrarnos del penal. Son situaciones del juego. Además, si hay alguien que nos ha ayudado a ganar durante la temporada fue Leo”, reflexiones de Mascherano tras una jornada donde sus hombres cayeron por 3-0 y donde ni mucho menos se pudo dar un paso al frente en la clasificación general de la MLS.

Tras la derrota de Inter Miami, Messi pone la cabeza en el siguiente desafío. El próximo 16 de septiembre recibirá a Seattle Sounders buscando volver a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas por 3-0. E igualmente para vengar la caída en la final de la Leagues Cup frente al equipo del norte de los Estados Unidos de Norteamérica. El equipo de Miami en este momento y pese a tener cuatro partidos todavía pendientes, es octavo de la Conferencia este.

