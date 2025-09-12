Cristiano Ronaldo sigue revolucionando el mercado: ahora va por una joya joven del Barcelona

La salida de Iñigo Martínez rumbo a Arabia Saudita sigue doliendo en un Barcelona donde en este momento vuelven a sonar todas las alarmas. Se habla de un Al-Nassr que con el beneplácito de Cristiano Ronaldo, estaría detrás de una de las principales joyas del conjunto culé. Recordemos que el mercado en Oriente Medio no ha cerrado de manera oficial (todavía se pueden inscribir jugadores libres) y que el mes de enero podría haber novedades en cuanto al futuro del jugador se refiere.

En Barcelona se señala concretamente a la figura de Marc Bernal. Sport publica, en relación a lo dicho en medios de Riad, que el futbolista de apenas 18 años y considerado una de las principales joyas de Hansi Flick, gusta en el club de un Cristiano Ronaldo que pretendería incorporarle a coste cero teniendo en cuenta como la ventana de traspasos cerró el pasado 11 de septiembre. De momento por la capital de Cataluña no tienen intenciones de dejarle ir y mucho más teniendo en cuenta el apretado calendario que se tiene por delante.

Bernal fue una de las sensaciones del inicio de la pasada temporada. Su rol como centrocampista encajó de lleno con la presión alta que pretendía instalar el entrenador alemán. Solamente una rotura de ligamentos cruzados frente al Rayo Vallecano como visitante puso un freno a una proyección absolutamente titánica y donde muchos le llegaron a comprar con Sergio Busquets. Cristiano Ronaldo y su club por Arabia Saudita pretenden mezclar veteranía con juventud para finalmente poder romper una sequía de títulos que en el caso del portugués ya tiene 4 años de vivencia.

Más allá de las posturas de Barcelona, la realidad es que hay que correr contra el tiempo. Marc Bernal termina contrato el próximo 30 de junio del año 2026. Afirman por la prensa que se pactó una posible renovación por tres años más antes de que el futbolista se lesionase en Vallecas 12 meses atrás. En caso de llegar al 1 de enero del año 2026 sin una prorrogación contractual podría firmar por cualquier equipo de planeta a coste cero pensando en la siguiente temporada.

Bernal, la última joya que aparece en el radar de Al-Nassr: GETTY

Todo tendrá que darse con un acuerdo entre clubes o con una absoluta locura por parte de Al-Nassr. Marc Bernal ostenta una cláusula cercana a los 500 millones de euros que pretenden blindar como nunca este tipo de ofertas desde Oriente Medio. Tras quedarse con Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo habría vuelto a poner sus ojos en una capital de Cataluña donde pretende seguir reforzando su club de cara a conseguir su primer título a nivel de clubes desde el año 2021.

