¿Juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Riyadh hoy, 20 de septiembre?

El partido correspondiente a la tercera fecha de la Saudi Pro League todavía no tiene confirmada la presencia del Bicho.

Por Federico Del Rio

El portugués tuvo descanso en el último partido de su equipo.
© Getty ImagesEl portugués tuvo descanso en el último partido de su equipo.

Al Nassr recibirá este sábado 20 de septiembre a Al Riyadh en su estadio, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Saudi Pro League. El equipo que dirige Jorge Jesús ganó sus primeros dos encuentros y viene de golear 5-0 a FC Istiklol por el debut de la Copa AFC, donde no contó con la presencia de Cristiano Ronaldo.

La ausencia del portugués, máxima figura del conjunto amarillo, generó preocupación entre los hinchas de Al Nassr temiendo una lesión que lo aleje por un tiempo de las canchas. Sin embargo, se trató de un acuerdo entre Cristiano y su entrenador para tener descanso debido a la seguidilla de partidos.

Por eso, aunque aún no está confirmado oficialmente, se espera que Ronaldo esté entre los titulares en el choque entre Al Nassr y Al Riyadh, en Riad. De hecho, en las redes oficiales del club ya mostraron imágenes del vestuario y allí se puede ver que la camiseta número 7 está preparada para el delantero que sueña con llegar a los 1000 goles.

camiseta al nassr cristiano ronaldo

¿Juega Cristiano? Las formaciones de Al Nassr vs Al Riyadh

Al Nassr podría alinearse de la siguiente manera: Bento Krepski; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ayman Yahya; Ángelo, Marcelo Brozovic; Kingsley Coman, Joao Félix, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

Mientras que los 11 de Al Riyadh serían: Milan Borjan; Mohammed Al-Saeed, Yoann Barbet, Sergio González, Ammar Al-Harfi, Khalil Alabsi; Farhah Al Shamrani, Ismaila Soro, Toze, Teddy Okou; Mamadou Sylla.

Hora del partido

  • España: 20.00 horas
  • Argentina: 15.00 horas
  • Chile: 14.00 horas
  • Colombia, Ecuador y Perú: 13.00 horas
  • México: 12.00 horas

Estadio

Al -Awwal Park (Estadio de la Universidad Rey Saúd), de Riad.

