Cristiano Ronaldo, camino a los 1000 goles: cuántos le convirtió a la Selección Argentina de Messi

943 goles. Es lo que lleva Cristiano Ronaldo tras una nueva jornada de Eliminatorias en la UEFA y donde el luso marcó ante Hungría el pasado martes. Llega a un total de 39 en los procesos de clasificación europea e iguala la marca de Carlos Ruiz en Guatemala para ser el que más en el camino a la Copa del Mundo. En tiempos donde CR7 busca el tanto número 1000, repasamos los que lleva ante la Selección Argentina de Lionel Andrés Messi.

A lo largo de la historia, Argentina y Portugal se han medido en ocho ocasiones. El balance es de 5 triunfos de los sudamericanos, dos empates y un triunfo luso. Pero CR7 apenas ha podido hacer parte de dos de estos y en uno teniendo a Messi en frente. Fue el pasado 9 de febrero de 2011 en Ginebra por Fecha FIFA y donde Cristiano anotaría de penal el 1-1 parcial de un triunfo 2-1 de la Albiceleste. La Pulga, el anotador del grito sagrado final de la noche en Suiza.

Luego llegaría la revancha de Portugal, pero sin CR7 marcando. Fue en Manchester, concretamente en Old Trafford, y en un año 2014 donde los lusos vencerían por 1-0 gracias al tanto de Raphael Guerreiro. Messi no dijo presente en la delegación que comandaba Gerardo Martino en lo que hasta la fecha es el último choque en cuanto a la selección mayor se refiere de ambos combinados. ¿Habrá tercer round en el 2026?

“Lo de Messi y Cristiano es impresionante. A su edad y manteniendo este nivel de juego, siguen marcando la diferencia. Si no se hubiera cuidado tan bien y no tuviera ese don, no estaría donde está hoy…Así son los grandes, y lo mismo aplica para Cristiano. Son jugadores que permanecen en la cima gracias a carreras construidas con consistencia y talento”, elogios de Lionel Scaloni hacia ambos cracks en un final de carrera donde veremos si hay tiempo para un último baile.

Messi y Cristiano solo se midieron en selecciones en el 2014: GETTY

Cristiano Ronaldo necesita un total de 57 goles para llegar a los 1000 oficiales. Se trata de uno de los pocos objetivos que le quedan al crack en una carrera que lentamente mira al Mundial 2026. Este parece ser el escenario final donde podríamos verle medir fuerzas con Messi y una Argentina con la que nunca ha tenido choques oficiales por los torneos de la FIFA. En este camino de más de 141 goles internacionales, CR7 tiene a Luxemburgo como su víctima favorita con 11 tantos.

Mastantuono, el más joven en usar la 10 de Argentina

Con apenas 18 años y 23 días, Franco Mastantuono superó a Diego Armando Maradona como el jugador más joven en usar la camiseta 10 de la Selección Argentina. Thiago Almada parecía estar destinado a ser su dueño ante Ecuador por la ausencia de Lionel Andrés Messi, pero las molestias del jugador colchonero derivaron en este giro por Guayaquil. El nuevo activo del Real Madrid hace historia en todos los sentidos.

“La 10 la iba a llevar Almada, pero no pudo ser de la partida porque preferimos no arriesgarlo en este partido. Se la dimos a Franco y entró bien, tiene personalidad. Le gusta jugar con la pelota, la recibe. Lo que pasa es que entró en un momento en que Ecuador estaba en un bloque bastante bajo y había pocos espacios. Lo importante es que siempre lo intenta y tiene personalidad. Fue otro partido más para él y va sumando minutos en este equipo”, reflexiones de Lionel Scaloni alrededor de lo que supone para Mastantuono el récord. Tendrá minutos en la previa al Mundial.

