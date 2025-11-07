Cristiano Ronaldo pide incluir la liga de Arabia en la Bota de Oro: “Es más difícil que LaLiga española”

España sufre como nunca en la Champions League. Sola una victoria ante los ingleses en lo que vamos de temporada ejemplifican el cambio de dominio en el fútbol europeo. A todo esto se le suman ahora los pedidos de Cristiano Ronaldo en relación a la Bota de Oro ganada por Kylian Mbappé meses atrás. Pide incluir el fútbol de Arabia Saudita en la disputa mientras señala que marcar en Oriente Medio es más difícil que ante los clubes de LaLiga.

“¿Por qué no cuentan los goles de la liga saudí para la Bota de Oro? ¿Por qué?…Pregúntenles a los demás jugadores qué tan difícil es jugar aquí en Arabia Saudita… Tal vez piensen que lo digo por mis propias razones. ¡Pero pregúntenles a los demás!…Es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí”, empezaba Cristiano Ronaldo en su análisis sobre el presente del fútbol mundial en charla con Piers Morgan.

Recordemos que CR7 fue el último delantero de Real Madrid en ganar la Bota de Oro antes de lo conseguido por Mbappé días atrás. Todo en un momento de su carrera donde cerraba años de 50 o 60 tantos entre todos los torneos y donde eso sí, la diferencia de edad con su presente le ayudaba en varios momentos del curso. Pero para Cristiano Ronaldo no es excusa o motivo para pensar que puede justificar no marcar tanto en Oriente Medio. No es la primera vez que señala a la Saudí Pro League por encima de las 5 grandes ligas de Europa.

“La liga saudí es mucho mejor que la portuguesa y la francesa, por supuesto. En Francia todo es PSG…Quienes la critican nunca han jugado aquí, nunca han marcado aquí. No saben lo que es correr con 40 grados”, más reflexiones del luso en una charla con Piers Morgan que ha dado la vuelta al mundo en estos días. Este nuevo extracto llega después de criticar el valor que se le da a la Copa del Mundo y de hablar igualmente sobre una carrera que dejó en claro que terminará más pronto que tarde.

Cristiano Ronaldo ya ganó la Bota de Oro en sus tiempos por Real Madrid

Ronaldo vive su cuarta campaña en un Al-Nassr con el que de momento sus 108 goles no han valido para levantar títulos oficiales. Tiene el segundo mejor promedio de tantos por cada 90 minutos de su carrera, con un total de 0.89 que solo supera su paso por Real Madrid, donde firmó hasta un promedio de 1.03 por cada batalla. Si miramos sus registros de tantos por curso, hubiera quedado segundo en la Bota de Oro de la campaña 2023/2024 y solo superado por Harry Kane. CR7 sigue en su rol más embajador de Oriente Medio.

El motivo por el que Cristiano no fue al funeral de Diogo Jota

Hubo tiempo para hablar del gran dolor del fútbol portugués en este 2025. Compañero de selección y rival en diferentes batallas, Cristiano Ronaldo explicó los motivos que le llevaron a no acudir al funeral de Diogo Jota meses atrás. Las causas, indica, van directamente relacionadas con la cara B de su fama, episodios del pasado y el deseo de hacer protagonista a quien fue su socio en el césped.

“Dos razones. Después de la muerte de mi padre, nunca he vuelto a estar en un cementerio. En segundo lugar, si me conocieran…Dondequiera que vaya se convierte en un circo. La atención se centraría en mí, y no quería que eso sucediera”, comentaba CR7 con Piers Morgan sobre una serie de decisiones alrededor del funeral de Jota que le valieron para todo tipo de críticas en Europa.

