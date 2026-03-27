La jugada de Luis Díaz a lo Ronaldinho ante Croacia que le da la vuelta al mundo

Fue uno de los pocos que mostró algo diferente… La Selección Colombia perdió ante Croacia en un partido amistoso por fecha FIFA y Luis Díaz dejó lo más destacada de la ‘Tricolor’ con una jugada al mejor estilo de Ronaldinho que le da la vuelta al mundo.

¡Y no es por exagerar! A pesar de empezar ganando con un gol de Jhon Arias al minuto 2 del primer tiempo, Colombia permitió que, la pasividad ante un remate de Luka Vuskovic que se desvió en Dávinson Sánchez y un error en la salida del arquero Camilo Vargas en un tiro de esquina, le dieran dos goles a Croacia.

Había que levantar el ánimo y salir del poco juego que permitía Croacia cortando con faltas. ¿Quién era el mas indicado para hacerlo? ¡Luis Díaz! Sin embargo, llegó un villano en esta historia, el árbitro Rubiel Vázquez, para impedir que la jugada de ‘Lucho’ a lo Ronaldinho llegara a millones de reproducciones.

Video: Luis Díaz y una jugada a lo Ronaldinho ante Croacia

Luis Díaz y Marin Pongracic en Colombia vs. Croacia. (Foto: Getty Images)

La Selección Colombia perdía 2-1 y Luis Díaz recibió un balón de espaldas sobre la banda izquierda. Ya empezaba a sentir la presencia de los 78 kilogramos de peso y el 1.92 metros de estatutura de Martin Erlic cuando apareció el espíritu de Ronaldinho con un taco y un tunel casi al mismo tiempo para que ‘Lucho’ hiciera una jugada que le dio la vuelta al mundo. ¡Video!

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La calificación que le dieron a Luis Díaz contra Croacia

Luis Díaz jugó 71 minutos contra Croacia, generó una ocasión clara de gol que desperdició Luis Suárez, tuvo un pase clave, disaparó tres veces con un tiro al arco y ganó 7 de 10 duelos que disputó para que el portal experto ‘Sofa Score’ le diera 7.3 puntos de calificación. Junto a James Rodríguez fue la tercera mejor calificación de la Selección Colombia por detrás de Jhon Arias y Dávinson Sánchez.

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Datos clave

Luis Díaz realizó un taco y túnel superando la marca de Martin Erlic .

realizó un superando la marca de . El árbitro Rubiel Vázquez detuvo la jugada de Díaz impidiendo su finalización.

detuvo la jugada de impidiendo su finalización. La acción de Luis Díaz ocurrió mientras la Selección Colombia perdía 2-1.

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