Llegó a más de 248 mil reproducciones: La lección que ‘El Pibe’ Valderrama le dio a Néstor Lorenzo

Toc toc, toc toc… La autocrítica tocó las puertas del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y, por lo menos en públicó, todavía no la dejaron entrar. El DT argentino indignó a toda Colombia por las palabras que dijo tras la derrota 2-1 ante Croacia y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no dudó en darle una lección.

Luego de la caída contra Croacia, Lorenzo afirmó que “la verdad que estoy contento con el trabajo realizado, creo que estuvimos a la altura“. Y ahí no paró todo, el entrenador de la Selección Colombia concluyó que “por momentos los superamos, los sometimos incluso, pero ellos salieron rápido. Sabíamos que es un equipo muy difícil y peligroso”. Valderrama no iba a estar de acuerdo.

“Marcamos el gol y después hubo un accidente porque fue un autogol, le pegó a un defensa. Creo que fue a Dávinson si no estoy mal y descontrola a Camilo. 1-1. Ahí el partido es parejo para los dos, después tenemos ocasiones de gol que las desaprovechamos. En el campeonato Mundial esas no se pueden perdonar. Y después viene el segundo gol de ellos que fue error de Camilo Vargas. Se lo comió el arquero. Ahí peor todavía porque si desperdiciamos allá y aquí regalamos, ahí está el resultado: 2-1”, fue el inicio de la lección de ‘El Pibe’ Valderrama a Néstor Lorenzo que llegó a más de 248 mil reproducciones en Instagram.

‘El Pibe’ Valderrama le dio una lección Néstor Lorenzo por la derrota ante Croacia

Carlos Valderrama habló del nivel de Colombia ante Croacia. (Foto: Getty Images)

Lejos de tener nada o muy poca atocrítica como tuvo Lorenzo, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama criticó la defensa de la Selección Colombia ante Croacia diciendo que fue “regular porque estos manes en el segundo tiempo tuvieron tres pelotas en el palo. Muchas, pero estos partidos sirven para eso. Como yo te digo, la lista no está todavía. El problema es ese, estos partidos son para completar la lista de los 26 jugadores”.

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¿Quién ha jugado más mundiales, ‘El Pibe’ Valderrama o James Rodríguez?

Aquí hay un empate si… Carlos Valderrama jugó tres mundiales (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998) y a la máxima instancia a la que llegó fueron los octavos de final de 1990. En el caso de que James Rodríguez juegue el Mundial 2026, es un fijo en la lista que Néstor Lorenzo puede dar hasta el 30 de mayo, habrá jugado tres mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026). Los cuartos de final de 2014 es lo más lejos que llegó en una Copa del Mundo de la FIFA.

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