Alberto Gamero tomó un contundente decisión para que Millonarios termine con su mala racha

Gamero llama a este jugador para que Millonarios abandone el mal momento.

Millonarios vive un importante mal momento en este segundo semestre y ahora Alberto Gamero quiere terminar con esa mala racha que está viviendo el club. El entrenador ya empieza a recibir críticas y es por eso que ahora tuvo que recurrir a este jugador.

En esta jornada, Millonarios se enfrenta a Jaguares de Córdoba, y aunque el equipo ‘Embajador’ es favorito, Gamero no quiere riesgos. El DT citó a sus mejores jugadores y en ese momento también recurrió a una de las figuras del club.

Finalmente, Rodrigo Contreras volvió a la convocatoria de Millonarios para jugar en la Liga BetPlay. El delantero viene complicado con las lesiones en este último tramo de la temporada, y Gamero casi no ha podido usarlo. Que vuelva al llamado es una gran noticia.

Aunque no se espera que Contreras sea titular con Millonarios, podría sumar minutos en el tramo final del partido del partido e ir recuperando el nivel físico esperado para competir. Además, también se está negociando por la compra del jugador.

Contreras vuelve a ser convocado. (Foto: @MillosFCoficial)

Millonarios necesita una victoria para no perder pisada en la tabla de posiciones pensando también en llegar a la Copa Libertadores o Sudamericana de la siguiente temporada. El club también apunta para ser campeón siempre y cuando encarrile una racha de victorias.

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Los números de Alberto Gamero en Millonarios

En este segundo ciclo con Millonarios, Alberto Gamero ha dirigido ya un total de 8 encuentros entre todas las competencias. Sumando 2 victorias, 5 empates y 1 derrota. Justamente la falta de gol es la que ha llevado al club a perder tantos puntos.

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