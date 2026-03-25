Alfredo Morelos dejó a Millonarios sin un jugador por el resto del semestre: La prueba

En Millonarios parecía que todo era felicidad por las dos victorias consecutivas en el fútbol de Colombia con siete goles marcados, pero llegó la noticia que nadie esperaba: Alfredo Morelos lo dejó sin un jugador clave por el resto del semestre. ¡Hay prueba!

A los antecedentes… Atlético Nacional tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un penalti que cobró Morelos al minuto 14 del primer tiempo, pero el disparo se fue desviado. A partir de ahí, todo empezó a cambiar en el partido por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2026.

Millonarios terminó gánandole 3-0 a Nacional el 17 de marzo, pero la felicidad no fue completa. Sergio Mosquera tuvo que ser sustituido al minuto 26 del primer tiempo y ya se reveló la prueba de que Alfredo Morelos fue el encargado de darle una muy mala noticia al equipo ‘Embajador’.

Win publicó la prueba que Morelos sacó a Mosquera por el resto del semestre

Sergio Mosquera y Alfredo Morelos en la Liga Colombiana. (Foto: Vizzor Image)

Luego de que Millonarios confirmara que Sergio Mosquera tuvo que ser operado por una ruptura del tendón del pectoral mayor, el periodista Alexis Rodríguez no solo informó que “no le alcanza este semestre a Sergio Mosquera para recuperarse“; el canal Win Sports también redobló la apuesta y publicó la prueba de que el choque de Morelos cuando el defensor de ‘Millos’ estaba en el aire terminó en la grave lesión. ¡Video!

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La dura advertencia de Alfredo Morelos a Millonarios

Con la posibilidad de que se encuentren en una de las llaves de los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026, no se jugarán cuadrangulares por el Mundial, Morelos le dejó algo bien claro a Millonarios: “Salimos a jugar, a proponer. Nos encontramos con el penal mío que no lo hice, luego dos expulsiones. Eso hace parte del fútbol, tranquilos, nos vemos en las finales”.

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