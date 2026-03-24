En Atlético Nacional no llega la paz. Cuando parecía que las críticas por perder dos veces con Millonarios en Copa Sudamericana y Liga Colombiana se empezaban a olvidar, apareció un nuevo escándalo extradeportivo que involucró una denuncia en contra de Nicolás Rodríguez por presunta violación. Incluso, ya se reveló la prueba que tendrían contra el extemo.

Tema delicado… Alejandro Pino, director del diario ‘Publimetro’, reveló que “Nicolás Rodríguez, según la denuncia de esta joven que insistó tiene 19 años, y dos hombres más habrían emborrachado, llevado a un apartamento y violado múltiples veces”. Y más detalles estaban por ser revelados.

Durante el programa de YouTube ‘La Titular’, el panelista Guillermo Díaz también agregó que “hay unos mensajes de texto que pueden servir como pruebas dentro de este proceso. Uno mensajes de texto que, según relata la vícitima, fueron incluso cuando estaban en el lugar de los hechos. Entonces, todas esas pruebas pueden ser recopiladas por la Fiscalía a la hora de llevar esto a juicio. El relato de la denuncia es estremecedor”. Y ahí no paró todo…

La prueba contra Nicolás Rodríguez: El jugador de Nacional que fue denunciado

Nicolás Rodríguez tiene contrato con Nacional por un año. (Foto: Vizzor Image)

“Les repitó la denuncia es acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. La drogaron, la emborracharon y la violaron, para ser absoltuamente crueles y directos en este tema. Ustedes saben que soy bastante directo con esto (…) El abogado de la víctíma es Francisco Bernate, hablé anoche (23 de marzo) con él, tiene los testimonios y tiene las pruebas. En la denunica se nota que hay una serie de conversaciones a través de chats de WhatsApp en la que Nicolás Rodríguez le plantea: ’Bueno… ¿Vamos con mi amigo? ¿Vamos los tres’. Ella le dice: ‘Pero no, qué te pasa, de qué estas hablando’. Están todas las pruebas que justifican la denuncia”, reveló el periodista Alejandro Pino.

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Así reaccionó Atlético Nacional al enterarse que Nicolas Rodríguez fue denunciado

Luego de que se revalara la denuncia contra Nicolás Rodríguez, la reacción de Atlético Nacional fue publicar un comunicado en el que revelaron que activaron los protocolos internos del equipo y decidieron apartar al extremo del equipo profesional mientras continúa la investigación en la Fiscalia. Esto, a pesar de que Rodríguez viajó con Nacional a Estados Unidos para disputar un partido amistoso ante Cruz Azul el miércoles 25 de marzo a las 9:30 P.M.

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