Antes del sorteo del Mundial 2026, Carlos Antonio Vélez acusó de robo a la Selección Colombia

Una vez más demostró porque es el contradictor más popular de la selección colombiana. El periodista Carlos Antonio Vélez sorprendió a todo Colombia acusando de robo a la ‘Tricolor’ justo antes del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La era del entrenador Néstor Lorenzo en la Selección Colombia en la que supo llegar a la final de la Copa América 2024 y alcanzó a estar 25 partidos sin conocer la derrota, no convence a Vélez. Incluso, el periodista de los canales RCN y Win Sports se animó a proponer varios entrenadores para que reemplazaran al DT argentino en vísperas del Mundial 2026.

Luego de sugerir a Zlatko Dalić (Croacia), Tite (Brasil), Jorge Jesús (Portugal) y Hansi Flick (Alemania), para reemplazar a Lorenzo, Carlos Antonio Vélez volvió a atacar a la Selección Colombia justo antes de que el viernes 5 de diciembre a las 12:00 ET (hora colombiana) se realice el sorteo de la Copa del Mundo 2026. ¿Cuál fue el motivo?

Vélez y una acusación de robo contra la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez hizo una acusación contra la Selección Colombia. (Foto: Getty Images e Instagram / @velezfutbol)

“Le hice una pregunta hace un rato (a la inteligencia artificial): ¿A quién oficialmente llaman la ‘Sele’? Me ha contestado: ‘Costa Rica utiliza comúnmente la ‘Sele’ como un abreviatura de la selección junto con los ‘Ticos’ por el uso del diminutivo ‘Tico’ en su habla cotidiana. Este término aparece en contextos oficiales y periodísticos costarricenses. En noticias actuales, sobre noticias de Costa Rica y Panamá como en la Liga de Naciones de la Concacaf los medios costarricenses usan la ‘Sele’ para referirse al equipo nacional. Panamá se denomina la ‘Sele’ en cuentas específicas de fans panameños, pero es menos común y no predominan en fuentes generales’. Estoy por creer que le estamos robando eso a Costa Rica, nosotros siempre hemos sido la Selección Colombia“, fue la acusación de Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

Este sería el grupo de Colombia en el Mundial 2026, según Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez hizo un simulacro del sorteo del Mundial de la FIFA 2026 y a la Selección Colombia le tocó el Grupo C junto a Bélgica, Jordania y Argelia. Una zona más que ideal, sobre todo porque con la inclusión de una ronda más (dieciseisavos de final) van a clasificar las dos primeras selecciones de cada grupo junto con las ocho mejores terceras.

Los grupos del Mundial 2026, según el simulacro de Vélez. (Foto: captura de pantalla Win Sports)

