Selección de Colombia

FIFA le confirma a la Selección de Colombia cuál es su bombo para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA le confirmó a la Selección de Colombia cuál será su bombo para el sorteo del Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este será el bombo de Colombia para el Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVEste será el bombo de Colombia para el Mundial 2026

La Selección de Colombia jugará el Mundial 2026 y aunque estuvo muy cerca de llegar al Bombo 1 para el sorteo de la Copa del Mundo, finalmente esto no será así. Este martes, 25 de noviembre de 2025, la FIFA reveló cómo estarán confirmados los bombos para el sorteo.

Mediante sus cuentas oficiales, la FIFA reveló cuál será el bombo de Colombia para el Mundial 2026. Estaba la gran duda de si se “respetaba” el ranking FIFA de los equipos que iban al repechaje, pero finalmente no será así y estos irán al Bombo 4.

¿Cuál es el Bombo de Colombia para el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Colombia ahora se ubica en el Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial y por eso espera un sorteo más “ameno” y no tan complicado para competir en 2026. La Selección ‘Cafetera’ es uno de los rivales más duros y a evitar para todos aquellos que están en el Bombo 1 y 3.

Así quedó estructurado el sorteo del Mundial 2026.

Así quedó estructurado el sorteo del Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla-FIFA)

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.
Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes, 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

  • 11:00 de México
  • 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 13:00 de Bolivia y Venezuela
  • 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 18:00 de España

