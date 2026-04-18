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Argentina Sub-17 vs Colombia Sub-17: ¿Qué canal pasa la final del Sudamericano Sub-17?

Los canales para ver la final del Sudamericano Sub-17 que disputan Colombia contra Argentina. Se define a un nuevo campeón.

Los canales para ver la final del Sudamericano Sub-17
© Composición Bolavip/ Edit BVLos canales para ver la final del Sudamericano Sub-17

Este domingo 19 de abril de 2026 se define al nuevo campeón del Sudamericano Sub-17 en la final que protagonizarán Colombia contra Argentina. Ambas selecciones no llegaron a semifinales como favoritas, pero ahora se disputarán el campeonato.

¿Qué canal pasa la final del Sudamericano Sub-17?

El partido entre la Selección de Colombia contra la Selección de Argentina por el Sudamericano Sub-17 comenzará a las 19H30 (ARG); 17H30 (CO) y se podrá ver por:

  • DSports y DGO

Colombia llegó a esta final tras un gran duelo ante Brasil en las semifinales. El equipo colombiano sorprendió a todos con un bloque muy ordenado que pudo imponerse a los favoritos a revalidar el título y se llevó el cupo a la final de este Sudamericano.

Por otro lado, Argentina también eliminó a un favorito, puesto que, en la semifinal acabó superando a la Selección de Ecuador. En ese encuentro, Argentino mostró que no necesita tener el control del partido para ser un equipo contundente de cara al gol.

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Los árbitros del a final del Sudamericano Sub-17

CONMNEBOL confirmó que estos serán los árbitros de la final del Sudamericano Sub-17. En este encuentro habrá VAR por primera vez en toda la competencia:

  • Árbitro: David Ojeda (Paraguay)
  • Asistente 1: Esteban Testta (Paraguay)
  • Asistente 2: Liz Fleitas (Paraguay)
  • Cuarto árbitro: Rodolfo Vera (Bolivia)
  • Quinto árbitro: Richard Orellana (Bolivia)
  • VAR: Ulises Mereles (Paraguay)
  • AVAR: Eduardo Britos (Paraguay)

¿Qué premio gana el campeón del Sudamericano Sub-17?

A diferencia de lo que sucede en las selecciones mayores, la Selección que gane el Sudamericano Sub-17 no recibe ningún premio económico por parte de CONMEBOL. Es un torneo que apunta al carácter formativo y los premios están netamente en manos de la Federación de cada país.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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