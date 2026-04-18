Mientras en México ganaba 80 mil al mes, esto cobraría Juan Carlos Osorio en Bucaramanga

Juan Carlos Osorio estaría muy cerca de regresar a dirigir en Colombia y ponerse al frente de Atlético Bucaramanga. El club ‘Leopardo’ necesita un nuevo entrenador tras la salida de Leonel Álvarez. El estratega llegaría a ganar un salario cercano a lo que ganaba su antecesor.

En su tiempo como DT de la Selección México, Juan Carlos Osorio estuvo cobrando cerca de 80 mil dólares por mes. Por lo cual, ahora en Colombia ganaría un salario cercano a los 40 mil dólares por mes. Este era un salario cercano a lo que se llevaba Leonel Álvarez.

No se ve a Atlético Bucaramanga “rompiendo la alcancía” por Osorio, incluso cuando la salida de Leonel Álvarez se llegó a dificultar justamente por temas financieros. El club también debe cuidar sus arcas para hacer este próximo movimiento de mercado.

Osorio estaría muy cerca de ser anunciado, de acuerdo, a los reportes de diferentes medios colombianos. Las próximas horas serían claves para que se defina el futuro del entrenador y para que Bucaramanga también de este “salto” en su banquillo.

Osorio estuvo dirigiendo en México en los últimos años. (Foto: GettyImages)

Hace pocas semanas, Juan Carlos Osorio estuvo muy vinculado con un regreso a Atlético Nacional, sin embargo, el club no sacaría a Diego Arias antes del Mundial 2026 y el entrenador se vio inclinado a aceptar esta oferta que le estaría haciendo Bucaramanga.

Publicidad

Los números de Juan Carlos Osorio en su último club

El último equipo que estuvo dirigiendo Juan Carlos Osorio fue Remo de Brasil. Con este equipo, el DT colombiano hizo 12 partidos con 4 victorias, 6 empates y tan solo 2 derrotas. Se marchó por diferentes temas personales y por eso no siguió en Brasil.

Encuesta¿Juan Carlos Osorio es el mejor DT para Bucaramanga? ¿Juan Carlos Osorio es el mejor DT para Bucaramanga? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: