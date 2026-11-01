Tras burlarse de la expulsión de Gonzalo Montiel, Álvaro Montero le dio una lección

¡Cátedra! Tras las burlas por la expulsión de Gonzalo Montiel, Álvaro Montero le dio una lección. ¡Mira su reacción!

Fue una de las escenas más llamativas del superclásico argentino del primero de noviembre entre Boca Juniors y River Plate. Gonzalo Montiel fue expulsado, Álvaro Montero se burló de esa tarjeta roja y el arquero colombiano no dudó en darle una lección en redes sociales.

Montero se viene ganando la confianza de sus compañeros a pasos agigantados al punto que el capitán de Boca, Leandro Paredes, sostuvo sobre el nivel del arquero contra Independiente de Avellanada que “nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos claves, los momentos importantes y hoy (25 de octubre) lo volvió a demostrar”.

Con la confianza por todo lo alto, Álvaro Montero levantó la manito y se despidió de Gonzalo Montiel mientras el lateral derecho de River Plate se iba expulsado de la cancha de ‘La Bombonera’. Y esa no fue la única reacción del arquero de la Selección Colombia.

Álvaro Montero le dio una lección viral a Gonzalo Montiel

Montero y Montiel. (Foto: Getty)

Lejos de responder con un gesto individualista como el que hizo Montiel al decir que él le dio la vuelta a los hinchas de Boca tras ganar con River la final de la Copa Libertadores 2018, Montero le dio una lección sobre pensar en equipo con la primera publicación tras la victoria 1-0 en el súperclásico. Lo ganan todos, lo pierden todos…

Primer post de Montero tras el súperclásico. (Foto: IG / @alvaromontero1)

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El partido importante de Boca Juniors que se perdería Álvaro Montero

Si nada extraordinario sucede, Álvaro Montero será convocado por Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Chile el 13 y 18 de noviembre. Esto quiere decir que se se perdería la semifinal de Copa Argentina que Boca Juniors jugará contra Banfield el sábado 14 de noviembre.

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