Este lunes 20 de abril de 2026 todo el fútbol colombiano se vio sorprendido ante la novedad de que Nicolás Rodríguez estaría volviendo a entrenar con Atlético Nacional. Todo esto por unas pruebas en Fiscalía, las cuales salieron negativas y a “favor” del jugador.

Ahora de acuerdo a la información de Noticias del Verde y Pipe Sierra, Nicolás Rodríguez está listo para volver a jugar con Atlético Nacional en estas semanas. El jugador ya formaría parte del club, nuevamente, y volvería a entrenar en los próximos días de cara a los siguientes partidos.

Rodríguez ya estaría a órdenes de Diego Arias, quien puede convocarlo y ponerlo a jugar en la cancha. El jugador había quedado apartado desde finales de marzo por los temas legales de la investigación. Aún desde Nacional no hacen ningún comunicado público.

El futbolista tiene contrato y con las pruebas que Fiscalía hizo, ahora el jugador puede regresar a trabajar en el club sin problema. La investigación aún no estaría cerrada, y en las siguientes semanas podrían darse más novedades sobre el futuro del jugador.

Nicolás Rodríguez podría volver a jugar con Atlético Nacional. (Foto. Captura de pantalla)

Nacional también esperaría a las siguientes informaciones de las autoridades para definir qué hacer con Nicolás Rodríguez. Tanto el club como el jugador desde un comienzo se mostraron muy abiertos a la investigación sobre este presunto caso de violencia sexual.

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Las estadísticas de Nicolás Rodríguez en lo que va de temporada

En lo que va de temporada, con Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez ha jugando un total de 12 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 700 minutos. No juega desde marzo, tras su gran polémica.

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