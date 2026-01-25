Es tendencia:
Javier Rabanal quiere a titular de Barcelona para Universitario

Universitario de Deportes de Javier Rabanal va por otro jugador de LigaPro, esta vez un elemento importante de Barcelona.

Por Gustavo Dávila

Javier Rabanal quiere a titular de Barcelona para Universitario Foto: Universitario
Javier Rabanal quiere a titular de Barcelona para Universitario Foto: Universitario

Universitario de Deportes fichó a Javier Rabanal como su nuevo entrenador y rápidamente el ex DT de Independiente del Valle buscó fichajes en LigaPro. Ahora se conoce que va por un jugador importante de Barcelona SC.

Según el portal Mr. Offsider, Jandry Gómez de Barcelona SC es del interés del campeón peruano. El volante y extremo tuvo buenas actuaciones y muchos partidos en el 2025 pese a su corta edad.

Universitario de Deportes este año fichó a Lisandro Alzugaray, así como sondeó a Michael Hoyos, Renato Ibarra y Michael Estrada, todos de LigaPro.

Con la llegada de Milton Celiz y Tomás Martínez, sumada a la titularidad de Joao Rojas, Jandry Gómez no sería titular. Aunque en pretemporada el jugador ha contado para César Farías, ya en el primer amistoso de pretemporada marcó un doblete.

Jandry Gómez no dejaría menos de 500 mil dólares en su traspaso, tomando en cuenta su proyección y que también ha sido parte de microciclos de la Selección de Ecuador.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Celiz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

En resumen

  • Javier Rabanal, nuevo técnico de Universitario, busca fichar a Jandry Gómez de Barcelona SC.
  • El traspaso de Jandry Gómez costaría al menos 500 mil dólares por su proyección.
  • Barcelona SC confirmó nueve refuerzos para 2026, incluyendo a Milton Celiz y Tomás Martínez.
