Bruno Caicedo dejará Barcelona y tiene nuevo equipo para el 2026

El extremo ecuatoriano Bruno Caicedo dejará Barcelona una vez más pero esta vez se irá vendido a su nuevo club para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Bruno Caicedo dejará Barcelona y tiene nuevo equipo para el 2026 Foto: Barcelona

En Barcelona se alistan para una nueva salida para la presente temporada, y es que Bruno Caicedo dejará el equipo y ya tiene casi cerrado su nuevo club. A diferencia del 2025, esta vez no será una cesión.

Según el periodista José Carlos Crespo, Bruno Caicedo será nuevo jugador del Vancouver Whitecaps. El extremo y delantero de 21 años de edad tendrá su primera experiencia en el extranjero.

No hay novedades sobre las cifras económicas sin embargo se conoce que Barcelona no recibirá menos de 1 millón de dólares por el veloz jugador de los amarillos.

Este año Caicedo había decidido quedarse en Barcelona para pelear un lugar pero parece que la oferta convenció a todas las partes y el ex Orense SC dará el salto al extranjero.

Su contrato será de cuatro temporadas y media, así mismo el seleccionado de Ecuador juvenil viajará en los próximos días para arrancar los trabajos con el club canadiense.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

En resumen

  • Bruno Caicedo dejará Barcelona SC para unirse al Vancouver Whitecaps en su primera experiencia internacional.
  • El traspaso del delantero de 21 años representará un ingreso mínimo de 1 millón de dólares.
  • El contrato de Bruno Caicedo con el club canadiense tendrá una duración de cuatro temporadas y media.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
