Cambió la historia de Colombia: El técnico que le dijo no a un contra millonario con la Selección Colombia

Lo paradójico que es la vida, un no terminó cambiando la historia de un país. Cuando parecía que todo se había contado sobre el mejor Mundial de la historia de la Selección Colombia, apareció el no de un técnico que tenía todo listo para firmar un contrato millonario con la ‘Tricolor’ justo antes de que llegara José Néstor Pékerman.

Colombia ocupaba la sexta posición en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Brasil 2014 con tan solo cuatro puntos de 12 posibles. La Federación Colombiana de Fútbol no dudó y el 13 de diciembre de 2011 despidió a Leonel Álvarez.

Era la hora de poner millones de dólares sobre la mesa para asegurar a un técnico internacional como lo era Gerardo ‘Tata’ Martino. El DT, inicialmente, dio el sí y firmó un precontrato. Sin embargo, esta historia dio un giro de 180 grados, y llegó el no que cambió la historia de toda Colombia con un quinto puesto en un Mundial.

El DT que le dijo no a la selección colombiana y cambió la historia de Colombia

Gerardo Martino rechazó a la Selección Colombia. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Cuando nosotros estábamos por irnos a la ‘B’ que se va Independiente, nosotros estábamos igual que Independiente, seis puntos abajo de Lanús, y nos íbamos al descenso. Literal. Al ‘Tata’ en ese momento lo fuimos a buscar y vino a dirigir Newell’s teniendo un precontrato firmado con la Selección Colombiana que todavía no había empezado. Un contrato millonario y dejó ese contrato para venir a Newell’s con la posibilidad de irse al descenso“, confesó Ignacio Boero, presidente de Newell´s Old Boys.

ver también Con una sola palabra, Luis Díaz le pone presión a Falcao por querer volver a la Selección Colombia

Tras el no de Martino, llegó Pékerman para cambiar la historia de Colombia

Luego del no de Gerardo ‘Tata’ Martino, José Néstor Pékerman no solo logró liderar la Selección Colombia para que terminara en la segunda posición de las Eliminatorias, el DT fue la cabeza para tener el mejor mundial de la historia de la ‘Tricolor’. Se clasificó primera del Grupo C tras ganarle a Grecia, Costa de Marfil y Japón. En octavos de final llegó el golazo de James Rodríguez para vencer 2-0 a Uruguay y en cuartos se perdió contra Brasil. Colombia terminó en el quinto puesto del Mundial 2014.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Por cuál equipo Gerardo Martino le dijo no a la Selección Colombia? ¿Por cuál equipo Gerardo Martino le dijo no a la Selección Colombia? Ya votaron 0 personas

En síntesis