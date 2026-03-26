Colombia vs Croacia HOY: ¿Qué canal pasa el partido amistoso internacional?

Este jueves 26 de marzo de 2026 juegan un partido amistoso la Selección Colombia contra Croacia en la previa del Mundial. Ambos equipos llegan con lo mejor que tienen y con la obligación de sumar una victoria que les permita afianzarse a poco del torneo.

¿Qué canal pasa Colombia vs Croacia?

El partido de Colombia vs Croacia de esta jornada se verá por Gol Caracol, RCN y también para esta jornada se suma la opción de Disney+ en su plan Premium para el encuentro amistoso a nivel internacional fuera de Colombia.

El partido entre Colombia y Croacia comenzará desde las 18H30 (CO). Esta será la primera prueba del proceso de Nestor Lorenzo previo a medirse a un campeón del mundo como Francia. Para este encuentro, Colombia saldría a la cancha con sus mejores jugadores.

Colombia mide a Croacia. (Foto: @FCFSeleccionCol)

Las posibles alineaciones de Colombia y Croacia

Así saldrían Colombia y Croacia a jugar el partido amistoso:

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Once de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James, Luis Díaz; Luis Suárez.

Once de Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Duje Caleta-Car; Mario Pasalic, Luka Modric, Petar Sucic, Marco Pasalic, Iván Perisic; Andrej Kramaric y Peter Musa.

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