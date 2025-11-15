Colombia vs Nueva Zelanda HOY: ¿Qué canal pasa el amistoso internacional?

Este sábado 15 de noviembre de 2025 se enfrentan por un amistoso internacional, la Selección de Colombia contra Nueva Zelanda. Este partido sirve para el equipo ‘Cafetero’ como preparación para el Mundial 2026. Los de Néstor Lorenzo vienen de empatar con Canadá.

¿Qué canal pasa el partido de Colombia vs Nueva Zelanda?

Colombia enfrenta a Nueva Zelanda en Estados Unidos y los aficionados podrán ver el encuentro por este canal:

Caracol Televisión y RCN

¿A qué hora comienza el partido de Colombia vs Nueva Zelanda?

El partido de Colombia vs Nueva Zelanda comenzará desde las 19H00 (CO) de este sábado, 15 de noviembre de 2025. El equipo de Néstor Lorenzo saldría con todas sus estrellar, ya que con una victoria se aseguraría formar parte del Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial.

Para Colombia es prácticamente imposible llegar al Bombo 1 del sorteo del Mundial, sin embargo, el equipo liderado por James Rodríguez y Luis Díaz, quiere llegar con las mejores sensaciones a la próxima Copa del Mundo y por eso necesitan una victoria.

El posible once de Colombia vs Nueva Zelanda

Para enfrentar a Nueva Zelanda, la Selección de Colombia saldría con este once: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

El ranking FIFA de Colombia y el de Nueva Zelanda

Colombia llega a este partido contra Nueva Zelanda, en el puesto 13 del ranking FIFA. Mientras que su rival, Nueva Zelanda, se ubica en el puesto 86. Una derrota no sería una catástrofe, pero sí terminaría afectando la clasificación de Colombia en el ranking FIFA.