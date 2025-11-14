Además de una estatua, Barcelona estudiaría cambiar el nombre del Camp Nou por Messi

Lionel Messi revolucionó Barcelona con su imagen en el Camp Nou. Muchos lo entienden como un gesto de amor al club de su vida, otros como un ataque o venganza a Joan Laporta y también algunos como un aviso de cara al futuro. Tras decenas de reacciones al hecho, trasciende por medios españoles que no solo una estatua podría ser instalada en el recinto cuando hablamos del argentino. ¿Nuevo nombre al estadio?

“En los últimos días, la prensa catalana ha deslizado la idea de llamarle al estadio incluso como Spotify Camp Nou Leo Messi, una corriente que circula por ahí y que ha tenido cierto éxito”, supone la información entregada por Manu Carreño en la Cadena SER. Un bombazo que llega en el inicio del fin de las obras del recinto e igualmente como un nuevo gesto para intentar mejorar las relaciones entre La Pulga y la directiva actual.

No sería el primer astro de este juego en tener este tipo de reconocimientos. Pelé, Diego Armando Maradona o Johan Cruyff son los ejemplos que se tienen a corto plazo. Destacan en España que la medida tendría que ser aprobada por los hinchas culés al tratarse de un club de socios, así como que parece imposible que esta no pudiese ir para adelante en caso de pasar a papel. Los homenajes se hacen en vida y en la ciudad condal lo entienden como nunca.

La imagen de Messi fue un huracán en todos los sentidos. Jamás se pudo despedir de ese publico que brilló con su presencia en el Camp Nou durante casi 18 años. En tiempos donde espera por el final de la MLS, se habla en Barcelona de la posibilidad de que el nuevo y reformado feudo de los blaugrana lleve un Lionel Andrés como nombre por delante. El final de todas las remodelaciones se espera que tenga lugar a finales del 2026.

El Camp Nou podría pasar a llamarse Leo Messi: GETTY

“Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Sería de justicia que Leo también tuviese la suya porque se trata de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos. Estamos trabajando en ello. Evidentemente tiene que estar de acuerdo la familia. Cuando llegue el momento y tengamos el diseño de esta estatua lo plantearíamos. A nosotros nos gustaría mucho, como culés”, suponen las únicas declaraciones que se tienen hasta la fecha de una serie de homenajes que La Pulga podría recibir en los años venideros. ¿Nace el Leo Messi en Barcelona?

