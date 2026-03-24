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Liga Colombiana

Esto dice la ley sobre la denuncia por presunto abuso sexual del jugador de Nacional, Nicolás Rodríguez: “Hasta que un juez”

En medio de la denuncia por presunto abuso sexual, así funciona el marco legal en el caso del jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez.

Por Julio Montenegro

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Una joven de 19 años denunció a Nicolás Rodríguez.
© Vizzor ImageUna joven de 19 años denunció a Nicolás Rodríguez.

Toda el fútbol de Colombia quedó conmocionado… La jornada de noticias relacionadas al deporte del 23 de marzo tuvo la primicia del periodista Alejandro Pino sobre la denuncia interpuesta contra el jugador de Atlético Nacional Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual. ¿Qué dice la ley colombiana al respecto?

Pino reveló que tuvieron acceso a “la denuncia que realizó una joven antioqueña de 19 años en contra de Nicólas Rodríguez, jugador de Atlético Nacional (…) La denuncia es por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Es decir violación, una acusación supramente grave en contra de un jugador del fútbol profesional colombiano”.

Ante este hecho, BOLAVIP investigó qué dice la ley colombiana al respecto y, como la denuncia contra Rodríguez se encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía, la ley laboral del Código Sustantivo del Trabajo es muy clara sobre lo que puede o no puede hacer Atlético Nacional con su jugador.

Lo que dice la ley sobre la denuncia que recibió el jugador de Nacional, Nicolás Rodríguez

Nicolás Rodríguez juega su primera temporada en Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Nicolás Rodríguez juega su primera temporada en Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Según el Código Sustantivo del Trabajo (CST), una denuncia penal como la conocida contra Nicolás Rodríguez no es una causal legal para que Atlético Nacional le suspenda el contrato o le deje de pagar su salario. Debido al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y bajo el mandato constitucional de la presunción de inocencia, “hasta que un juez no lo declare culpable o dicte una medida restrictiva” en contra de Rodríguez, el extremo continúa con sus derechos intactos como trabajador, en esta caso, de empresa privada como lo es el equipo ‘Verdolaga’.

¡Última hora! La primera decisión de Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez tras denuncia por presunto abuso

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Atlético Nacional puede suspender el contrato de Nicolás Rodríguez si esto pasa

El único escenario en el que Atlético Nacional puede suspender el contrato de Nicolás Rodríguez es si el proceso penal avanza, se da el apartado 6 del Artículo 51 del CST y y un juez de control de garantías le dicta medida de aseguramiento (detención preventiva en una cárcel o detención domiciliaria).

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Datos clave

  • El periodista Alejandro Pino reveló una denuncia por abuso sexual contra Nicolás Rodríguez.
  • Según el CST, Atlético Nacional no puede suspender el contrato por la presunción de inocencia.
  • Solo una medida de aseguramiento judicial permitiría legalmente suspender el contrato de Nicolás Rodríguez.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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