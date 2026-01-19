La respuesta de 5 palabras que James le daría a Nacional y Millonarios si le ofrecen volver a Colombia

Los días pasan y James Rodríguez sigue sin anunciar cuál será su nuevo equipo. Ofertas tiene y se llegó a hablar de la posibilidad de regresar al fútbol de Colombia con Atlético Nacional y Millonarios como posibles destinos, pero… Uno de los periodistas más cercanos al ’10’ reveló cuál sería la respuesta ante una oferta de estos equipos.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, confirmó que “tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no avanzaron muy productivamente“. ¿El motivo? El capitán de la Selección Colombia estaría pidiendo $7 millones de dólares entre salario y bonificaciones.

Ante el no de Millonarios, Atlético Nacional apareció como uno de los equipos que en Colombia podría hacerle una oferta a James Rodríguez luego de que el periodista Guillermo Arango afirmara que hay una propuesta firme de un equipo del fútbol colombiano para contar con el ’10’. Sin embargo, no hay buenas novedades al respecto.

Esta sería la respuesta de James a una oferta de Nacional y Millonarios

Nacional y Millonarios estarían interesados en James. (Foto: Getty Images y archivo particular)

En el programa ‘La FM Más Fútbol’, el periodista Juan Felipe Cadavid reveló que James tenía entre 10 y 11 propuestas, pero las ha ido descartando porque no le dan el dinero que pide. Cadavid, también afirmó que no sabía si una de esas ofertas era de Atlético Nacional, pero ahí apareció el narrador Eduardo Luis López con una contundente premisa. “Tengo entendido que James no piensa jugar en Colombia”, dijo uno de los relatores más cercanos a James para dar a entender que “no pienso jugar en Colombia” sería la respuesta de 5 palabras que el ’10’ le daría a una oferta de Nacional, Millonarios o cualquier otro equipo de la Liga Colombiana.

El equipo del fútbol colombiano que rechazó volver a negociar con James

”No, no, no, porque cogió un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra. Y allá cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. No, eso es un capítulo para el olvido”, afirmó Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla, sobre volver a negociar con James Rodríguez.

