Dairon Asprilla dejará Atlético Nacional y ya tiene nuevo equipo ¿se queda en Colombia?

El delantero colombiano Dairon Asprilla es una de las salidas que tendría Atlético Nacional y ya está cerca de tener nuevo equipo.

Se sigue moviendo el mercado de fichajes de Atlético Nacional para el segundo semestre, y ahora revelan que una de las salidas que tendría encontró nuevo equipo. Dairon Asprilla no esperó a que acabe su contrato y ya tiene nuevo club ¿se queda en la Liga BetPlay?

Según medios locales, Diaron Asprilla será nuevo jugador del Bolívar de la primera división de Bolivia. El delantero colombiano ya habría arreglado su vinculación y solo está pendiente las formalidades en redes.

Dairon Asprilla se reencontrará con Alejandro Restrepo, DT colombiano que dejó la Liga BetPlay pese a las ofertas para ir al equipo de La Paz. A sus 34 años tendrá su segunda experiencia en el exterior.

El delantero estuvo cerca de siete temporadas temporadas en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos, después de eso llegó a Atlético Nacional dónde marcó 11 goles en 96 partidos.

Los jugadores que finalizan contrato, no serían renovados por lo que Edwin Cardona, Dayron Asprilla, César Haydar, Juan Francisco Bauza se suman a David Ospina como las salidas del equipo.

Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional

Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.

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