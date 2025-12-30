Los nuevos cuatro grandes de América que van por Marino Hinestroza

Atlético Nacional y Boca Juniors no llegan aún a un acuerdo por el traspaso de Marino Hinestroza, y ante la duda hay varios nuevos clubes que empiezan también a sondear al colombiano.

São Paulo, Fluminense, Cruzeiro y Botafogo son los cuatro grande de Brasil que quieren a Hinestroza. Los brasileños saben que la oferta debe ser superior a 5 millones de dólares.

La información la da el periodista Juan David Londoño, quién comenta que los clubes ya contactaron a Atlético Nacional por su fichaje. BOLAVIP pudo conocer que las conversaciones siguen y que el principal desacuerdo es económico.

Boca pretendería incluir en la operación una deuda que Atlético Nacional mantiene por Jorman Campuzano, buscando así reducir el desembolso de efectivo. Del otro lado, la directiva colombiana exigen cobrar la totalidad del dinero por Hinestroza, una cifra cercana a los 5 millones de dólares, sin mezclar expedientes pasados.

Por su parte el jugador incluso dio pistas públicamente de que quiere ser traspasado a Boca Juniors. El club ‘Verdolaga’ incluso ya había empezado a buscar un reemplazante.

Los títulos de Marino Hinestroza en su carrera

En Atlético Nacional, Hinestroza ya lleva la Copa Colombia, un torneo clausura y una Superliga de Colombia, en México también gritó campeón del Apertura 2022.

Marino Hinestroza se coronó campeón con Atlético Nacional.

