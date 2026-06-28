El 'Pibe' reaccionó con furia al gol anulado de Dávinson Sánchez: "¿Ya sabemos quién va a ser el campeón? Que digan y no jugamos más", lanzó.

Una fuerte reacción protagonizó el ídolo de la Selección Colombia, Carlos Valderrama, tras el polémico gol que le anularon en los descuentos a la ‘Tricolor’ por un presunto y milimétrico offside de Davinson Sánchez ante Portugal en el cierre del Grupo K del Mundial 2026.

Cuando se disputaban los 90+3′, el defensor central parecía darle el triunfo a Colombia con un certero cabezazo tras un centro desde la banda izquierda. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue invalidado por fuera de juego, ya que la punta del pie derecho del defensor colombiano estaba ligeramente adelantada respecto al último zaguero de Portugal al momento del envío.

El momento en que Dávinson Sánchez anotaba de cabeza para Colombia ante Portugal (Getty Images).

La polémica desató una verdadera furia en el ‘Pibe’ quien realizó un duro descargo en redes sociales. “Hasta el que no sabe de eso ve gol, y fue gol legítimo. Lo que pasa es que ya me preocupo, yo no soy persona de preocuparme, pero con esta situación que pasó hoy con el gol de Colombia, de Dávinson, todos ya sabemos quién va a ser el campeón”, criticó de entrada.

Luego arremetió: “Me preocupo. ¿Nosotros marcamos un gol legítimo, y nos lo quitan? Estoy emputecido porque nos robaron el partido. El gol de Dávinson es gol, y la falta que le hicieron a Suárez en el área, es penal. ¿Por qué no fueron al VAR? Así es muy jodido”.

“¿Ya sabemos quién va a ser el campeón? Que digan y no jugamos más. ¿Así de descarado? ¿Nos quitan el gol de Dávinson así de descarado? No se puede, y hay que hablar, no se puede con una injusticia así. ¿No nos van a dejar llegar nunca? Yo tenía rato que no veía un robo de esa manera. El gol de Dávinson es gol en todas partes del mundo”, lanzó.

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Y cerró: “¿Hasta cuándo con nosotros? Tenemos todo: técnico, jugadores, y ya empezaron a joder. Sean serios, esto es un deporte y que gane el mejor allá en la cancha. Ya está bueno de tanta vaina, que gane el mejor pero que lo dejen ganar. Felicitaciones, muchachos. El fútbol se juega así”.

Avisen si ya tienen al campeón, porque hoy no vi VAR y así es muy jodido.

Muchachos vamos es pa lante#todobientodobien Colombia 0 🇨🇴 – 🇵🇹 Portugal 0 pic.twitter.com/oIfsRXrUFQ — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) June 28, 2026

En síntesis…

Gol anulado por el VAR: En el descuento ante Portugal, se invalidó un tanto de cabeza a Davinson Sánchez por un milimétrico fuera de juego.

En el descuento ante Portugal, se invalidó un tanto de cabeza a Davinson Sánchez por un milimétrico fuera de juego. Indignación de Valderrama: El “Pibe” estalló en redes sociales, calificando la decisión de “robo descarado” y reclamando un penal no cobrado sobre Suárez.

El “Pibe” estalló en redes sociales, calificando la decisión de “robo descarado” y reclamando un penal no cobrado sobre Suárez. Dura sospecha: Muy molesto por la injusticia, el ídolo sugirió que el torneo está arreglado asegurando que “ya sabemos quién va a ser el campeón”.