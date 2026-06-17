Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Colombia y Uzbekistán serán las últimas selecciones en debutar en la Copa del Mundo. La Tricolor y los asiáticos se ven las caras este miércoles en Ciudad de México.

Todo listo para el estreno de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará este miércoles a Uzbekistán en lo que será el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

La ‘Tricolor’ aterriza en Norteamérica con altas expectativas y la convicción de protagonizar una destacada actuación en la cita planetaria. Entre los objetivos del combinado cafetero aparece, como mínimo, alcanzar los cuartos de final y repetir la mejor campaña de su historia, lograda en 2014, cuando su aventura terminó precisamente ante Brasil.

Enfrente estará Uzbekistán, una selección que vive un momento histórico al disputar la primera Copa del Mundo de su historia. Los asiáticos llegan sin la presión de los favoritos y con la intención de dar el golpe ante uno de los equipos más fuertes del grupo.

Respecto a la formación titular de la Selección Colombia, el once más probable de Néstor Lorenzo sería con Camilo Vargas en portería; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma Richard Ríos, Jhon Arias y James Rodríguez en el medio, Luis Díaz y Luis Suárez en ofensiva.

James Rodríguez comandará la ilusión de Colombia en el Mundial 2026 (Getty Images)

A qué hora juegan Colombia vs. Uzbekistán

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas.

España: 02:00 horas.

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