Dónde ver EN VIVO HOY Colombia vs. Brasil por la semifinal del Sudamericano Sub-17

La Selección de Colombia tendrá este jueves su revancha contra Brasil en el Sudamericano sub 17. Enfrentrá a la Canarinha por un lugar en la gran final del torneo y lo podrás seguir EN VIVO por televisión así como el minuto a minuto en BOLAVIP.

¿Qué canal pasará el partido del Sudamericano Sub-17?

En Colombia, el partido de semifinal del próximo jueves se podrá ver por:

DSports y DGO

¿Cuándo juegan Colombia contra Brasil en el Sudamericano Sub-17?

La semifinal del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Brasil se jugará el próximo jueves 16 de abril de 2026. El horario del encuentro será a las 18H00 (EC) y 20H00 (Arg).

El ganador de este cruce enfrentará al ganador del partido entre Ecuador y Argentina, a jugarse en la misma hora y fecha. Brasil y Colombia se enfrentaron ya el año pasado, pero tras un empate en los 90′ tras partidazo, fue 5-4 a favor de Brasil en la final vía penales.

¿Qué otros equipos pueden clasificar al Mundial?

Los otros 3 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17 se definirán de las llaves entre:

Bolivia vs Chile

Uruguay vs Venezuela

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Los ganadores de estas llaves irán por CONMEBOL al Mundial, mientras que los perdedores se enfrentan entre sí para definir al séptimo cupo que tiene la confederación Sudamericana.