Es tendencia:
Bolavip Logo
Sudamericano sub 17

Dónde ver EN VIVO HOY Colombia vs. Brasil por la semifinal del Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia enfrentará a Brasil en el Sudamericano sub 17 por las semifinales del torneo y hay opciones para verlo EN VIVO.

Dónde ver EN VIVO HOY Colombia vs. Brasil por la semifinal del Sudamericano Sub-17
Dónde ver EN VIVO HOY Colombia vs. Brasil por la semifinal del Sudamericano Sub-17

La Selección de Colombia tendrá este jueves su revancha contra Brasil en el Sudamericano sub 17. Enfrentrá a la Canarinha por un lugar en la gran final del torneo y lo podrás seguir EN VIVO por televisión así como el minuto a minuto en BOLAVIP.

¿Qué canal pasará el partido del Sudamericano Sub-17?

En Colombia, el partido de semifinal del próximo jueves se podrá ver por:

  • DSports y DGO

¿Cuándo juegan Colombia contra Brasil en el Sudamericano Sub-17?

La semifinal del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Brasil se jugará el próximo jueves 16 de abril de 2026. El horario del encuentro será a las 18H00 (EC) y 20H00 (Arg).

Ver también

La fortuna que le puede pagar el Bayern Múnich a Luis Díaz por su gol al Real Madrid

El ganador de este cruce enfrentará al ganador del partido entre Ecuador y Argentina, a jugarse en la misma hora y fecha. Brasil y Colombia se enfrentaron ya el año pasado, pero tras un empate en los 90′ tras partidazo, fue 5-4 a favor de Brasil en la final vía penales.

¿Qué otros equipos pueden clasificar al Mundial?

Los otros 3 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17 se definirán de las llaves entre:

  • Bolivia vs Chile
  • Uruguay vs Venezuela

Los ganadores de estas llaves irán por CONMEBOL al Mundial, mientras que los perdedores se enfrentan entre sí para definir al séptimo cupo que tiene la confederación Sudamericana.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones