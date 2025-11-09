Los jugadores que descartó Lorenzo para la convocatoria de Colombia

La Selección Colombia dio a sus convocados para los últimos amistosos del año contra Nueva Zelanda y Australia, y como era de esperarse, ya hubo reacciones. Hay algunos jugadores que fueron ‘olvidados’ por Néstor Lorenzo y que fueron pedidos por algunos aficionados.

Uno de los más llamativos es Juan Fernando Quintero, el colombiano fue excluido según medios locales y argentinos por pedido de River Plate. El gigante de Argentina se juega clasificación a Copa Libertadores y no quiere perder a un jugador clave para Gallardo.

Otro de los pedidos fue Kevin Mier, el portero que incluso está nominado a los premios The Best no fue tomado en cuenta por decisión técnica. El lateral Juan Camilo Hernández vive un gran presente en el Betis pero una operación lo alejó de los terrenos de juego.

En el torneo local también hay algunos ausentes como son Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, ambos de Atlético Nacional. El club se juega el pase a la final de Copa Colombia y los necesita en su plantel.

Juan Fernando Quintero es un fijo en Colombia desde hace cuatro temporadas.

Fecha y hora de los partidos de la selección Colombia en noviembre

Colombia se enfrentará el próximo 15 de noviembre a su similar de Nueva Zelanda, desde las 7:00 pm , y el 18 del mismo mes se medirá ante Australia desde las 8:00pm.

