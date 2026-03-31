El mensaje que el DT de Congo le envió a Colombia tras clasificar al Mundial: “Que todo el mundo sepa”

Todo listo en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La República Democrática del Congo clásificó a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, así que el entrenador Sébastien Desabre no dudó enviarle un mensaje a la Selección Colombia y a los otros dos rivales que tendrán la fase de grupos.

A pesar de que terminó en la segunda posición del Grupo B de las Eliminatorias africanas, Congo demostró que pasa por un buen nivel al eliminar a Camerún y Nigeria en las semfinales y final, respectivamente, del torneo de repesa africano. Ahora, tenía que jugar el repechaje para llegar al grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y cumplió con el objetivo.

Con un gol de Axel Tuanzebe al minuto diez del primer tiempo de la prorróga, la República Democrática del Congo le ganó 1-0 a Jamaica, clasificó al Mundial 2026 y quedó en el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y Portugal. Sébastien Desabre tenía que decir algo al respecto.

La advertencia del DT de Congo a Colombia tras clasificar al Mundial

Sébastien Desabre enfrentará a James y a Colombia en el Mundial. (Foto: Getty Images)

“Primero, (dedicado) para todo el pueblo congoleño, porque sabemos que tenemos muchísimos seguidores. Los aficionados siguen aquí hoy (31 de marzo), en gran número, haciendo muchos sacrificios. Es importante que todo el mundo sepa a que el Congo tiene jugadores muy buenos, valientes y resistentes, y estoy muy orgulloso de mis jugadores. Estoy muy orgulloso de mi estadio. Pero también del apoyo del gobierno, que estuvo y sigue estando con nosotros, y de la Federación. Y hoy, como alguien que viene de esta tierra, estoy orgulloso de lo que han hecho, y creo que merecen celebrarlo. Es genial para el pueblo congoleño que va a vibrar esta noche. Gracias”, afirmó el entrenador de la República Democrática del Congo.

Datos clave

Sébastien Desabre resaltó la calidad de sus jugadores ante Colombia y rivales del Grupo K .

resaltó la calidad de sus jugadores ante y rivales del . El entrenador enfatizó el apoyo del gobierno y la Federación tras la clasificación mundialista.

y la tras la clasificación mundialista. Desabre calificó a sus futbolistas como jugadores muy buenos, valientes y resistentes ante el torneo.