PSG pagaría una fortuna por figura de la selección de Colombia

La siguiente temporada podría marcar el salto de un titular de la Selección Colombia al gigante francés PSG. Los vigentes campeones de Champions League van por un nuevo refuerzo y uno de nuestros compatriotas pasó a ser prioridad.

Daniel Muñoz es una de las alternativas que maneja el París para reemplazar justamente a Achraf Hakimi según portales como 365 Score, Fichajes.net. El marroquí se lesionó justamente por una fuerte entrada del colombiano Luis Díaz y el club busca un lateral de renombre.

El Crystal Palace de Inglaterra lo ha cotizado en más de 40 millones de euros tras el interés de clubes como el FC Barcelona y Manchester United. El club francés no tendría problema en pagar esa cifra.

Muñoz es uno de los fijos que tendría Colombia para el Mundial 2026, por lo que capaz su valor sube más si realiza una buena Copa del Mundo. Este año ya tiene dos títulos históricos con el Crystal Palace.

Daniel Muñoz lleva 2 goles y 2 asistencias en 24 partidos entre club y selección, tiene contrato por dos temporadas más por lo que debe haber una negociación entre clubes.

El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermark, tiene un valor de 25 millones de euros.

